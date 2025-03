Alfonso Cuarón, Penélope Cruz y Mark Ruffalo explotan contra los Oscar

Hace una semana el palestino Hamdan Ballal, codirector del documental ganador de un Oscar 'No Other Land', fue atacado por ciudadanos israelíes y luego arrestado por las autoridades de Cisjordania.

Ante este hecho, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood condenó los hechos contra los artistas que muestran sus puntos de vista por medio de su trabajo, pero nunca mencionó su nombre por lo que indignó a muchos artistas del séptimo arte.

Artistas se lanzan contra los Oscar

La reacción de los organizadores de los Oscar enojó a más de 600 miembros de la industria cinematográfica, entre los que destaca el mexicano Alfonso Cuarón, Penélope Cruz, Mark Ruffalo, Javier Bardem, Joaquín Phoenix y Jonathan Glazer.

Los artistas firmaron una carta donde condenan el ataque a Hamdan Ballal e indicaron que la postura de la Academia es contradictoria por guardar silencio.

“Es indefendible que una organización reconozca una película con un premio la primera semana de marzo y luego no defienda a sus cineastas tan solo unas semanas después… No es solo un ataque contra un cineasta, es un ataque contra todos aquellos que se atreven a dar testimonio y decir verdades incómodas… Ganar un Oscar ha puesto sus vidas en peligro cada vez mayor, y no nos andaremos con rodeos”, expusieron los firmantes.

