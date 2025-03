Alfonso Obregón, la voz de Shrek, revela que está vetado del mundo del doblaje tras su paso por la cárcel

Alfonso Obregón, actor de doblaje conocido por ser la voz de Shrek, fue acusado de abuso sexual el año pasado, lo que lo llevó a ser encarcelado en el Reclusorio Norte. Aunque fue liberado y afirma tener un documento que lo declara inocente, su carrera ha sufrido, ya que varias empresas y estudios de doblaje le han cerrado las puertas.

Alfonso Obregón revela que está vetado del doblaje

En una entrevista con Jeffar Vlogs, el actor de doblaje compartió su difícil experiencia en la cárcel, lo que ha afectado su capacidad para trabajar con normalidad. A pesar de sus esfuerzos por retomar su carrera, ha enfrentado una disminución en las oportunidades laborales y ha sido vetado por algunas compañías.

Alfonso señaló que algunos dueños de empresas, considerados "fanáticos religiosos", han impuesto un veto que afecta negativamente a los hombres. A pesar de estas circunstancias, él ha seguido trabajando en el doblaje, aunque en menor medida.

"Definitivamente esas cosas afectan, las cosas cambian. Yo no estoy trabajando en el doblaje, estoy haciendo muy poquito. Estoy podríamos decir vetado de varias empresas en donde los gerentes son fanáticos religiosos, inquisidores y tienen la actitud de querer destruir a los hombres solo por ser hombres", dijo.

A pesar de la reducción en las oportunidades de doblaje, Obregón ha logrado encontrar otras opciones de trabajo.

"Estoy trabajando, ando dando clases en línea y ya me están invitando a convenciones de nuevo. No me preocupa tanto. No habría razón por la que no trabajara de nuevo en el doblaje, tengo un documento expedido por la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México en donde dice que no hubo agresión sexual. Si pensamos desde lo legal no tendría que haber razón para que no trabaje, las razones son más personales".

El actor destacó que no hay ninguna restricción legal que le impida regresar al trabajo de doblaje.

