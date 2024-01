Alfredo Adame asegura que Juan José Origel se le insinuaba

En una reciente intervención en un podcast, el polémico conductor Alfredo Adame ha vuelto a generar controversia al compartir detalles de su pasado, asegurando que el también conductor Juan José Origel se le insinuaba en eventos sociales.

Adame tal y como lo había hecho en el pasado, criticó a ‘Pepillo’ Origel, sin embargo, esta vez aseguró que el conductor le acosaba en fiestas hasta que tuvo que ponerle un alto.

Según sus palabras: "Origel es otro que se metió conmigo sin deberla ni temerla. Cuando yo no tenía nada que ver en este tema y tenía muchas amigas artistas, iba a fiestas y me andaba acosando hasta que le dije: 'mira hijo de tal, tú te me vuelves a insinuar y te parto el hocico'".

La declaración de Adame no se detuvo allí, ya que continuó criticando a Origel, señalando que este habría acosado a otros jóvenes hasta el punto de enfrentar una demanda penal por corrupción y pervertir a menores. Adame afirmó: "Lo querían matar en León porque andaba corrompiendo y metiéndose con jovencitos, y comprándoles co... y todo el rollo... tenía una denuncia penal en Guanajuato".

Es importante destacar que, hasta el momento de esta declaración, Juan José Origel no ha respondido públicamente a las acusaciones de Adame.

