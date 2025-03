Alfredo Olivas y Julión Álvarez traerán Prófugos del Anexo a la CDMX en 2025

Buenas noticias para los amantes de la música regional mexicana: se ha confirmado que, por fin, en este 2025 los Prófugos del Anexo llegarán a la Ciudad de México, después de varias cancelaciones de último minuto en el pasado.

Alfredo Olivas y Julión Álvarez tuvieron un exitoso 2024 con la gira que realizaron juntos por prácticamente toda la República Mexicana, interpretando varios de sus éxitos como ‘En definitiva’, ‘El paciente’, ‘Te hubieras ido antes’ y ‘El color de tus ojos’, entre otros.

Las primeras presentaciones canceladas en CDMX fueron las de junio de 2024/X |

Sin embargo, cuando intentaron presentarse en la Ciudad de México, simplemente no pudieron. La gira Prófugos del Anexo primero anunció un par de conciertos para junio de 2024 en el Jardín Reforma del Campo Marte, pero, por problemas de logística con el lugar, las presentaciones fueron canceladas.

Más tarde, el 3 y 4 de octubre, todo indicaba que se presentarían en la Plaza de Toros México; sin embargo, la alcaldía Benito Juárez no otorgó los permisos necesarios, por lo que nuevamente sus seguidores se quedaron con las ganas de ver juntos a Julión y ‘Alfredito’.

Luego en octubre cantarían en la Plaza de Toros México, pero también se canceló/X |

¿Cuándo llegan los Prófugos del Anexo a CDMX?

Para este 2025 se mantiene la expectativa de que los Prófugos del Anexo por fin se presenten en la Ciudad de México, y fue Alfredo Olivas quien confirmó que así será, aunque sin revelar fecha exacta ni recinto.

“Se le hizo la lucha, no nos dejarán mentir. Mi corazón está tranquilo porque no estoy mintiendo, se buscó la manera de traer esta gira, la más exitosa, lo digo con todas sus letras, ya me harté de ser humilde: la gira más exitosa de todo 2024 pisó bastantes callos.

Alfredo Olivas dijo que de ser necesario, compraran un recinto en la CDMX/IG: @alfredoolivasofcial |

“Mi compa Julión Álvarez y un servidor no quitamos el dedo del renglón. Pero no va a ser cuando ellos quieran ni como ellos quieran, no señor. Como dijo la gallina: ‘Aquí la de los huevos soy yo’. Por lo que va a venir Prófugos del Anexo. Ya haremos una vaquita para comprar un estadio aquí en la CDMX”, declaró Alfredo Olivas, quien, en solitario, recién se presentó a finales de febrero en la Arena CDMX.

