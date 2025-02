Alicia Villarreal: Salen más detalles de la agresión por parte de Cruz Martínez

Alicia Villarreal, tras un presunto hecho de violencia que sufrió por parte de su esposo Cruz Martínez el pasado domingo 16 de febrero, ha ratificado su denuncia ante las autoridades de Nuevo León.

De acuerdo con el periodista Ray Elizalde de N+, las declaraciones de la cantante fue que su pareja supuestamente la amenazó de muerte y le robó varias cosas entre ellas su celular y su pasaporte.

En medio de un concierto, Alicia Villarreal hizo la seña de auxilio / Redes Sociales|

Cruz Martínez amenaza a Alicia Villarreal

El reportero de nota roja contó que en la declaración de la intérprete se puso que Cruz Martínez ingresó a la casa de Alicia en la zona exclusiva de Cumbres, donde se ocultó en un clóset para esperarla.

En cuanto la ‘güerita’ entró a su hogar ésta fue atacada por su marido y le dijo que “de este cuarto uno va a salir con vida”, a parte de que se llevó su pasaporte para que no pudiera escapar.

“La recibe con amenazas, la somete y luego ya al interior de la alcoba, le quita su celular para que no llame a ninguna autoridad, le quita incluso la papelería, que es documentación importante para ella. Me narró uno de los elementos que actuó en esta investigación que le quitaron el pasaporte, la visa, para que ella no se fuera a ningún lado”, indicó el reportero.

Cruz Martínez hasta el momento no ha dicho nada al respecto / Redes Sociales|

El comunicador cree que Villarreal también emitió una orden de restricción para que evitar que Cruz Martínez se le acerque, pues teme por su vida y no sabe qué podría pasar. Se espera que las cámaras de seguridad de la residencia de la cantante hayan captado el momento de la agresión para sumarlo como prueba.

Pero también se dice que el exintegrante de Kumbia Kings ya se escapó para Estados Unidos lo que complicará más las investigaciones o en su caso poder arrestarlo. La pareja estaba pasando por un momento donde se estaban divorciando por supuestas infidelidades del productor.

El amor de la pareja se terminó y estaban por divorciarse / Especial|

