¿Amenazaron a Aczino por revivir pasado de Maradona? Esto nos dijo el rapero mexicano

Mauricio Hernández, mejor conocido como Aczino, volvió a ser el centro de la polémica luego de que, en una batalla escrita dentro de la Liga Bazooka en Argentina, mencionara al legendario Diego Armando Maradona, haciendo referencia a sus adicciones y relaciones con personas más jóvenes.

La confrontación lírica ocurrió frente al rapero Chili Parker hace dos meses y, como era de esperarse, las redes estallaron y más en tierras donde Maradona es más que un futbolista —es una figura casi sagrada—, la reacción fue inmediata: insultos, críticas y acusaciones de haber ofendido al ídolo nacional.

Muchos calificaron la rima como una falta de respeto y, aunque la batalla fue parte del show, el contexto se desdibujó en redes y medios deportivos.

Aczino y Chili Parker lograron la batalla más vista hasta el momento en YouTube / IG: @aczino_oficial|

“No recibí amenazas formales”

Ante la polémica, Aczino aclaró en entrevista exclusiva para Contra que no sufrió ninguna amenaza de muerte formal, aunque sí recibió mensajes agresivos por parte de algunos fanáticos argentinos.

“Pues, así como serias, formales, ninguna. De hecho no vi si me dijeron que me iban a matar, sólo vi que me insultaban o que me decían que ojalá me pasara algo. Pero no, realmente no fue tan fuerte, no lo tomaron tan personal así, o al menos no los mensajes que llegué a ver”, nos contó.

El campeón internacional de freestyle señaló que los mensajes se quedaron en el plano digital y no hubo una amenaza real que lo pusiera en alerta, pues no es lo mismo una advertencia en México que en las redes sociales.

“Y, pues, son mensajes de internet, no son nada serios, no son como algo que te preocupe. Como si te amenazaran de muerte aquí en México y te pusieran como, no sé, como cuando te extorsionan, que te mandan las fotos de que tú estás acá comiendo tacos. Yo creo que ahí me preocuparía”, expuso.

Recordar el pasado de Maradona lo llenó de elogios e insultos / IG: @aczino_oficial|

“El chiste era que se enojaran bien”

Lejos de arrepentirse, Aczino asegura que logró su cometido: crear una reacción fuerte, tal como lo demanda el formato del freestyle competitivo, hecho que lo mantiene orgulloso.

“Pero realmente me siento muy orgulloso del impacto que creó y de la rabia que se dio, porque ese era el chiste, hacerlos enojar. Entonces, cuando el chiste es hacerlo sentir felices, lo que quieres es que se sientan lo más felices del mundo, no un poquito. Y cuando el chiste es hacer enojar, el chiste es que se enojen bien”, aseveró.

Aczino está en la promoción de su nuevo disco S.A.D.M. / IG: @aczino_oficial |

Regresa con nuevo disco

A pesar de las secuelas físicas por una lesión en la espalda que lo dejó fuera de los escenarios por un tiempo, Azcino ya se encuentra recuperado y listo para retomar la promoción de su nuevo disco: ’S.A.D.M.’ (Salud, Amor, Dinero y Marihuana), un proyecto que, en sus palabras, no busca solo impactar con el ritmo, sino crear ambientes y despertar emociones.

“Ya estamos otra vez de pie, ya estamos otra vez andando en el escenario. Y pues no queda más que reventarlos con la promoción que podamos hacer ahora”, dijo.

El rapero también está contento porque el números de oyentes de sus canciones propias ha estado en aumento, así está rompiendo esas barrera donde la gente sólo prefiere las batallas de freestyle.

“Desde el disco pasado El GOAT, los números han ido en crecimiento. Es este disco nuevo, la canción con M Mala Fe y Sonido La Changa ya está muy cerquita del millón de reproducciones. Es una canción que nos catapultó hacia otro público también, hacia otros sectores”, mencionó.

Lo curioso, reconoce, es que esta canción casi queda fuera del álbum: “Ya no la teníamos ni en cuenta, ya la íbamos a descartar porque no encontrábamos la manera de hacer que funcionara”, recordó.

Las nuevas canciones traen sonidos de la vieja escuela y varias colaboraciones / IG: @aczino_oficial|

Azcino define su álbum como una colección de retratos íntimos. Cada tema representa un estado de ánimo o una experiencia personal, como si cada canción fuera un capítulo de la serie ‘Love, Death and Robots’.

“Este disco fue más crear un catálogo de retratos de emociones. Como ambientes, como pones la canción y te sientes con una atmósfera... Estas canciones son más de ponerlas y sentirte de una forma”.

Liga Bazooka: batallas soñadas en México

Sobre la esperada Liga Bazooka, Azcino confirmó que el cartel está casi completo, y que pronto lo anunciaran, pero tienen que aterrizar bien en lugar para los encuentros de batalla escritas.

“Ya tenemos un 99% del talento confirmado para armar las batallas. Lo que estamos solucionando es el tema del recinto, que tiene que tener ciertas características... pero tenemos batallas muy interesantes, muy buenas, que la gente espera, que la gente soñó algún día, y otras que no se esperaban para nada”, afirmó.

Aczino estará presente en Red Bull y FMS Internacional / IG: @aczino_oficial|

¿Vuelve a Red Bull y FMS? Todo apunta a que sí

Azcino no descartó su regreso a dos de los circuitos más importantes del freestyle: FMS Internacional y Red Bull Batalla, aunque aún no tiene confirmación oficial.

“Yo creo que en la World Series, lo más probable es que sí esté... Y para Red Bull parece que voy a estar en el 20 años. Pero no me han confirmado tampoco. Según yo sí, porque ya me dijeron que apartara la fecha”, reveló.

Finalmente, Azcino lanzó un mensaje a sus seguidores para no perderse los eventos que vienen: “No se pierdan Batalla de Campeones, este 27 de septiembre en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes. Freestyle de lucha libre; viene de Liga Bazooka a finales de año. Y escuchen el disco Salud, Amor, Dinero y Marihuana en todas las plataformas y síganos ahí en universofreestyle.com para todos los que quieran merch oficial”.

El rapero invitó a sus seguidores a su próximo evento / Redes Sociales|

