AMLO asegura: "México es de los países con menos desempleo como no había sucedido en décadas"

Andrés Manuel López Obrador, aseguró que México es uno de los países con menos desempleo en el mundo. El presidente mexicano señaló que en el pasado mes de diciembre el índice de desempleo fue de 2,6 por ciento, y a decir del mandatario, es “el más bajo desde que se tiene registro”.

“Estamos haciendo un esfuerzo para que se generen muchos empleos, lo hemos logrado. México es de los países con menos desempleo como no había sucedido en décadas, tasas de desempleo muy bajas. En diciembre el desempleo fue de 2.6, el más bajo desde que se tiene registro, eso es muy importante.

“Pero a parte de que hay trabajo, han aumentado también como no sucedía en décadas, los salarios, tanto el salario mínimo como los salarios en general; sin embargo, si no controlamos la inflación no sirve de mucho que aumente el salario y va incrementándose la inflación porque hay más carestía de vida”, dijo en la conferencia mañanera.

Asimismo, el primer mandatario mexicano, agradeció a las tiendas de autoservicio por hacer todo lo posible para mantener los precios bajos de los alimentos básicos, pues eso beneficia a la sociedad. Incluso, López Obrador estuvo presente en el reconocimiento a Chedraui por ser el establecimiento con los precios más baratos en el país, en los productos de la canasta básica.

“Cuando hay mucha inflación los más perjudicados son los pobres, entonces por eso agradecemos mucho lo que hacen en cuanto a que se mantiene una canasta básica a precios accesibles que permita a la gente con menos ingreso tener los alimentos básicos”, expresó.

