AMLO busca prohibir el consumo de fentanilo; “En EU mueren 100 mil jóvenes al año”

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que dentro del paquete de reformas constitucionales que presentará el próximo 5 de febrero, se encuentra prohibir la creación y el consumo de drogas químicas, en especial del fentanilo.

En su conferencia mañanera, el Jefe del Ejecutivo declaró que muchas personas, en especial los jóvenes, están perdiendo la vida debido a la adicción de este narcótico.

“Una de las iniciativas que voy a presentar de reforma a la Constitución es la de prohibir el consumo de drogas químicas como el fentanilo, así, directo. Y otros asuntos relacionados con la drogadicción”, dijo.

López Obrador afirma que Estados Unidos sufre por el fentanilo

El mandatario mexicano citó como ejemplo el problema que está pasando Estados Unidos por el consumo de fentanilo, donde su población está sufriendo y muriendo por las adicciones.

“Causan muchísimo daño, es el principal problema, según mi punto de vista, en Estados Unidos están sufriendo mucho por el consumo de fentanilo, es muy doloroso que pierdan la vida jóvenes, muchos jóvenes. Se habla de 100 mil jóvenes al año por fentanilo y otras sustancias químicas, por sobredosis. Eso lo debemos cuidar nosotros”, declaró.

En México es menor el consumo de drogas químicas, afirma AMLO

El Presidente mencionó que el problema de adicciones en Estados Unidos se debe mucho al estilo de vida de los estadounidenses, ya que pierden sus valores culturales y familiares.

“Por eso tenemos que defender mucho nuestras costumbres, nuestras tradiciones. En seis meses pueden perder la vida los jóvenes, estamos atendiendo las causas, garantizando derecho al trabajo, al estudio”, expuso.

En su lucha contra el fentanilo, AMLO aseguró que también tienen un plan para combatir la creación de drogas químicas, pues no quiere que México caiga en este problema de consumo.

“Son algunos sitios, afortunadamente no está extendido por el país. No hay consumo de fentanilo en Oaxaca, en Veracruz, en Durango, en Sinaloa. Porque son cosas distintas: una cosa es el tráfico y otra que se consuma. Es menor el consumo de químicos en Michoacán y Guanajuato. Hemos confiscado precursores en Querétaro para el fentanilo pero no hay consumo”, finalizó.

