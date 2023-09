AMLO confirma a Yahritza Martínez en celebración del Grito de Independencia en el Zócalo

El presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, anunció en su conferencia matutina de este jueves que Yahritza Martínez, vocalista de la agrupación mexicana Yahritza y su Esencia, se unirá a los Semilleros Creativos durante la celebración del Grito de Independencia el próximo viernes 15 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México.

Durante el anuncio, el presidente López Obrador hizo un llamado a los mexicanos a perdonar a la agrupación por los comentarios controvertidos que realizaron hace algunas semanas, los cuales generaron una ola de críticas en las redes sociales y algunos abucheos durante su presentación en el Festival Arre, que tuvo lugar el pasado fin de semana en la Ciudad de México.

El mandatario explicó que el Grupo Frontera se presentará en el escenario a partir de las 10 de la noche y que Yahritza Martínez, sin la compañía de sus hermanos, se unirá al espectáculo junto a los niños mexicanos de Semilleros Creativos.

"Van a estar los de la banda, Grupo Frontera, de 10 a 11. 'Por qué no pones a Grupo Frontera, pon a Grupo Frontera con la niña', va a estar pero no con ellos sino con los niños mexicanos de los semilleros creativos", declaró el presidente López Obrador.

El presidente recordó la controversia en la que se vieron envueltos los integrantes de Yahritza y su Esencia y reiteró su llamado a la comprensión y al perdón por parte del público. Argumentó que todos cometen errores porque son seres humanos y que los hermanos Martínez ofrecieron disculpas con humildad.

"Hay que perdonar porque la niña, sus hermanos, también menores, dijeron algo no adecuado, como todos que cometemos errores porque somos seres humanos y ellos ofrecieron con mucha humildad disculpas y pues tenemos todos que perdonar", destacó López Obrador.

El presidente defendió a Yahritza y su Esencia al señalar que las declaraciones de los hermanos Martínez no fueron hechas de mala fe ni con la intención de ofender a nadie. Afirmó que los hermanos nacieron en Washington y aunque sus padres son mexicanos, la comida mexicana no les sienta bien.

"No lo hicieron de mala fe, ya llevan tiempo, nacieron allá, no quisieron ofender, fue un error pero les cancelaron conciertos, mucho castigo. A mí me preguntaron porque van a venir ya ofrecieron disculpas, pobres, cayeron en depresión, igual sus padres", concluyó el presidente López Obrador.

