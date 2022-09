AMLO confirmó padecimientos revelados tras hackeo a la Sedena

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, reveló en 'La Mañanera' de este viernes 30 de septiembre que sufrió angina de pecho inestable de alto riesgo a principios de este año, así como gota e hipotiroidismo, mismos padecimientos que se trataron con medicamento, también confirmó otros datos que fueron revelados luego de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fuera presuntamente hackeada por el grupo 'Guacamaya'.

Según la información divulgada por el periodista Carlos Loret de Mola, el jefe del Ejecutivo tuvo que ser trasladado al Hospital Central Militar de urgencia el pasado 2 de enero mientras se encontraba en su finca de Palenque, Chiapas.

“Había un riesgo de infarto y me llevaron al hospital y me recomendaron un cateterismo, me dijeron ‘hay que hacerlo’, les pedí unos días y en eso me dio covid y tuve que esperar a que pasara el covid y ya fui al hospital y ya me hicieron el cateterismo”.

Los asistentes a la rueda de prensa le cuestionaron si los padecimientos expuestos al público eran verdad, pregunta que afirmó sin más.

"Sí son ciertos, yo estoy enfermo tengo varios padecimientos y otros males, todos los que se mencionan ahí".

El presidente lo acepta: tal como revelamos, el Ejército mexicano fue objeto de un hackeo histórico. Miles de documentos confidenciales exhiben en todo lo que ha mentido AMLO: desde su salud hasta los operativos militares. #Loret de @latinus_us: https://t.co/nRCWp2h4oY pic.twitter.com/MIgnpZOdGG — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) September 30, 2022

El presidente duda que sea un grupo nacional de hackers el que haya develado los datos y señaló cómo están utilizando a Loret de Mola para propagar la información. El mandatario también dejó claro que el acto no vulnera la seguridad nacional.

“Es cierto, hubo un ataque cibernético, así le llaman al robo de información, estos mecanismos modernos extraen archivos. Es gente muy especializada, no cualquiera. No sé si en México haya especialistas en este campo de la cibernética.

“Tengo entendido de que este mismo grupo ya ha hecho lo mismo en otros países, creo que en Colombia, Chile, por eso pienso que es algo que se maneja desde el extranjero, que no es de México.

“No es nacional y que utilizan a Loret para eso, pero que la información, quien lleva a cabo la extracción de la información pues debe ser una agencia o un grupo del extranjero al no ser que sea nacional, lo dudo”.

López Obrador comentó que sus enfermedades disminuirán una vez que desocupe el cargo y lleve su vida a Palenque, lugar que beneficia su salud por la posición geográfica.

“No hay nada que se compare a poder servir a los semejantes, esa es la verdadera política”.

Al presidente también se le cuestionó si temía perder la vida ejerciendo su cargo, situación que descartó por completo.

“No, no, no, no, no pienso en eso, me siento bien y pues cuento con el apoyo de la gente, buenas vibras”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMLO CONFIRMA QUE LA SEDENA SUFRIÓ DE UN ATAQUE CIBERNÉTICO: "VINO DEL EXTRANJERO"