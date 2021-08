AMLO: Dio su mañanera desde su camioneta por bloqueos de maestros de la CNTE

Andrés Manuel López Obrador no pudo asistir a su mañanera en Tuxtla Gutiérrez pues fue bloqueado por un grupo de maestros de la CNTE que amenazó con no dejarlo avanzar hasta que los atendiera.

Ante esta situación, el mandatario envió un mensaje desde su camioneta en donde hizo hincapié en que no caería ante las peticiones de un "grupo de interés creado".

#Canal14Informa El presidente @lopezobrador_ envío un mensaje desde su vehículo en las afueras del Cuartel General de Tuxtla Gutiérrez, #Chiapas, luego de que manifestantes de la #CNTE no le permitieran el paso. Puedes ver el mensaje completo aquí:

"Esto no lo puedo permitir porque no puede ser el presidente rehén de nadie... No puedo someter a ningún grupo de interés creado", dijo AMLO desde su camioneta.

"No voy a entrar a la fuerza, no son muchos, pero decidí no entrar, y es como una protesta de mi parte para que estos grupos no se excedan, no abusen, porque esto que están haciendo es ilegal, indebido mejor dicho", agregó López Obrador, en el video que al final fue presentado en su conferencia matutina.

