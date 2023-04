El presidente de México Andrés Manuel López Obrador reapareció con un video de más de 18 minutos y a través de sus redes sociales mandó un mensaje a todo el país luego de los sucesos del fin de semana pasado.

AMLO dio positivo por tercera vez a covid-19, cuadro que se agrabó con un viaje al sureste del país y que desató todo tipo de especulaciones.

“Estoy bien, tengo Covid se me complicó porque me fui a una gira muy intensa que inicié en Veracruz, hubo cambio de clima. Fui después a Quintana Roo, estuve en Chetumal, en Cancún, en Mérida y ahí me hizo crisis porque se me bajó de repente la presión y estando en una reunión con ingenieros militares evaluando el Tren Maya pues como que me quedé dormido fue una especie de váguido”, narró.

Una conversación sobre mi salud, para amigos y adversarios. pic.twitter.com/f6qaq7Jtps — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 26, 2023

Los médicos militares que estaban con él lo atendieron de inmediato. El mandatario aseguró que no perdió el conocimiento.

Sin embargo, uno de los aspectos que más llamó la atención de su mensaje, fue el uso de la palabra 'váguido', que pocos habían escuchado mencionar alguna vez.

Según la Real Academia Española, váguido significa "desvanecimiento, vahído".

