AMLO: Presidente exhibió presuntos ingresos de Loret de Mola porque 'se dedica a golpear'

La semana pasada en una de sus acostumbradas conferencias mañaneras, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, exhibió los presuntos ingresos del periodista Carlos Loret de Mola, hecho que fue duramente criticado por un sector de la población.

Sin embargo, el mandatario respondió a los reclamos por haber hecho públicos los supuestos ingresos del particular, asegurando que es financiado por la 'mafia del poder' para afectar a su gobierno.

"Debe de transparentarse todo, el que nada debe nada teme, no sé por qué se alebrestaron, se molestaron tanto porque señalé aquí una información que me hicieron llegar sobre lo que gana Loret de Mola. ¡Cómo no dar a conocer esta información si este señor se dedica a golpear, no sólo al gobierno, no sólo el presidente, sino el proyecto de transformación que estamos llevando a cabo millones de mexicanos para acabar con el principal problema de México, la corrupción!", dijo López Obrador en conferencia llevada a cabo en Palacio Nacional.

El Presidente reaccionó así ante la información dada a conocer por Loret de Mola por el escándalo de la casona de su hijo, José Ramón López Beltrán, con un valor de 19 millones de pesos en Houston, Texas.

"¿Por qué gana tanto ese señor?, porque le pagan los de la mafia del poder para atacarme, debilitarnos y que regrese el mismo régimen de corrupción", aseguró AMLO.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMLO CONFIRMÓ QUE SU HIJO JOSÉ RAMÓN TRABAJA EN EMPRESA DEL SUPERVISOR DEL TREN MAYA