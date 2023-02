AMLO: Programa de EU se burla tras compartir foto de 'Aluxe'

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, se convirtió en el protagonista de una parodia que realizó un programa de Estados Unidos, después de que AMLO señalara que vio a un 'aluxe'.

El mandatario mexicano señaló hace unos días que "Hasta ahora, la mayoría de la gente ha visto la foto que publiqué del elfo mágico, pero desde esa foto he tenido más encuentros con el elfo, como cuando volvió y revisó mi basura. Mientras usé una escoba para sacarlo, me besó con sus dientes y creo que me pasó su magia".

Estas palabras, la imagen y la reacción de López Obrador fue punto de lanza para que en el programa de 'Late Night Show with Stephen Colbert' le hicieran una parodia al presidente.

Stephen Colbert presentó esta parte de su programa con las siguientes palabras: "Él es el presidente de México, ¿quién soy yo para juzgar?".

