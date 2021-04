AMLO sobre retiro de candidatura a Félix Salgado Macedonio: 'Es un atentado a la democracia'

Luego de el Instituto Nacional Electoral (INE) confirmara el retiro de candidatura a Félix Salgado Macedonio a la gobernatura de Guerrero y de Raúl Morón a la de Michoacán, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que tal acción es un "atentado a la democracia".

“Estaríamos ante un hecho inédito, nunca se había hecho una cosa así, si estamos dando los pasos para establecer una auténtica democracia y vamos a golpear así a la democracia, no es exagerado lo que dije: es un atentado a la democracia”, expresó el mandatario en su conferencia de prensa mañanera.

AMLO cuestinó que se puede sancionar, pero no impedir a un ciudadano la libertad de participar en una elección, así como tampoco limitar la libertad que tiene el pueblo de elegir.

“Creo que se debe de respetar la resolución del Tribunal, en el sentido de que puede haber una sanción, pero no quitarles el derecho de participar, es un derecho constitucional, pero además si vamos al fondo, que es los que importa, en la democracia manda el pueblo”.

El mandatario pidió esperar la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pero también sugirió una encuesta a través de call center

“Sería muy sencillo ahora que hay estos sistemas de teléfono, un call center, que hoy y mañana el tribunal delibere y una empresa especializada hiciera una encuesta y le preguntara a todos: ‘¿quieres que participe este candidato o no? Y se le acepta el registro o no. “Estoy seguro que la gente va a decir que participe, aún los que no van a votar por ellos, porque no se debe de descalificar en la democracia, es el pueblo el que tiene la última palabra siempre”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FÉLIX SALGADO MACEDONIO: INE RATIFICÓ EL RETIRO DE LA CANDIDATURA PARA GUBERNATURA DE GUERRERO