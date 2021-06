AMLO: 'Ya empecé a ver camisetas con la frase de falso mesías'

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador volvió a arremeter contra la portada de The Economist, en donde lo llamaban 'falso mesías' pues aseguró que inclusive ya vio algunas camisetas con esa frase.

“Es válido, por ejemplo, lo que están haciendo personalidades, intelectuales, sacando manifiestos, el llamado voto útil, salen personalidades a pedir el que no voten por ya saben quién, si yo no voy, pero lo que ellos suponen represento, todos está saliendo a decir: ‘No votes por este’", dijo en conferencia de prensa.

“Bueno, hasta la revista esta inglesa, del falso mesías, ya empecé a ver unas camisetas: ‘Aquí está falso mesías", finalizó.

El mandatario explicó que no se opone a que sus 'rivales' llamen al voto útil, sin embargo la forma en que lo abordó The Economist, mencionandolo directamente no le parece correcta.

