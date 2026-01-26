Analítica avanzada fortalece seguridad pública: Ariel Picker

La evolución de la seguridad pública en América Latina exige una revisión profunda de los modelos tradicionales y una apuesta decidida por la innovación tecnológica, señala Ariel Picker, CEO de Seguritech Privada.

En ese sentido, destaca que el crecimiento de las ciudades, la diversificación de los riesgos y la demanda social de entornos más seguros han posicionado a la tecnología como un eje estratégico para fortalecer la prevención, optimizar la respuesta institucional y proteger de manera integral a la población.

Además, en ese escenario, la visión de liderazgo y de anticipación resulta determinante para orientar los esfuerzos hacia soluciones de alto impacto social.

Con la mirada puesta en 2026, la agenda regional de seguridad se encamina hacia sistemas inteligentes capaces de interpretar información, aprender del entorno y apoyar la toma de decisiones en tiempo real.

La analítica avanzada aplicada a los centros de mando y control se consolida como una herramienta indispensable para transformar datos en conocimiento útil y, desde la perspectiva del directivo mexicano, el verdadero valor de la tecnología radica en su capacidad para anticiparse a los riesgos y no únicamente en reaccionar ante ellos.

Bajo dicho enfoque, Ariel Picker explica que Seguritech Privada ha desarrollado plataformas que integran grandes volúmenes de información histórica y variables contextuales para identificar patrones de comportamiento y escenarios de riesgo.

Dichas soluciones permiten a las autoridades actuar con mayor precisión, reducir los tiempos de respuesta y fortalecer las estrategias preventivas.

El cambio de paradigma

Para el CEO de Seguritech Privada, la analítica predictiva representa un cambio de paradigma al pasar de una seguridad correctiva a un modelo proactivo centrado en la protección de las personas.

“Otro componente esencial de esta transformación es la interoperabilidad total entre sistemas tecnológicos. La capacidad de articular cámaras de videovigilancia, sensores inteligentes, drones, bases de datos y redes de comunicación en un solo ecosistema operativo ofrece una visión integral del entorno”, destaca el experto.

Además, detalla que esa integración no solo mejora la coordinación interinstitucional, sino que también eleva la calidad de las decisiones estratégicas.

Por ello, en palabras de Ariel Picker, cuando la información fluye de manera ordenada y segura, las autoridades pueden actuar con mayor claridad, eficiencia y oportunidad.

Por otro lado, la Inteligencia Artificial (IA) con enfoque social también se perfila como uno de los pilares de la seguridad del futuro.

Sus aplicaciones permiten detectar incidentes de forma automática, priorizar riesgos y optimizar el uso de recursos humanos y materiales.

Seguritech Privada promueve un uso ético y responsable de estas tecnologías, alineado con el respeto a los derechos humanos y el bienestar colectivo, una postura que el directivo mexicano ha defendido como indispensable para generar confianza social.

Finalmente, la construcción de ciudades más resilientes y sostenibles completa esta visión integral.

“Plataformas inteligentes, sensores ambientales y sistemas interconectados contribuyen a mejorar la movilidad, la gestión de servicios públicos y la respuesta ante emergencias”, agrega el experto.

Desde el liderazgo de Ariel Picker, la tecnología se concibe no solo como una herramienta operativa, sino también como un habilitador del desarrollo social, orientado a crear entornos urbanos más seguros, inclusivos y preparados para los desafíos del futuro.