¿Henry Martín firma con Cruz Azul? Esto es lo que se sabe

El mercado de fichajes de la Liga MX podría estar preparando uno de los movimientos más polémicos y sorpresivos de los últimos años. Diversos reportes indican que Cruz Azul tiene un serio interés en fichar a Henry Martín, el delantero histórico y referente del América.

Henry Martín, histórico delantero del América | IMAGO7

De acuerdo a información de Azteca Deportes, Cruz Azul tiene en la mira a Henry Martín debido a que el equipo quedó con un gran hueco en la delantera tras la salida de Sepúlveda y el fichaje caído Borja.

Interés real, pero sin negociaciones

Es importante precisar que, hasta este momento, la información disponible señala que se trata únicamente de un interés por parte de la directiva de La Noria. No existen negociaciones formales en curso ni una oferta sobre el escritorio de Coapa.

Cruz Azul busca apuntalar su ofensiva y el perfil de Martín resulta atractivo por su experiencia y jerarquía, pero el movimiento se mantiene en una fase de exploración.

Henry Martín, '9' del América | IMAGO7

Un presente marcado por las lesiones

La posible contratación genera dudas entre la afición debido al historial reciente del atacante yucateco. Henry Martín atraviesa una racha complicada que ha frenado su productividad goleadora

Desde el semestre anterior Henry Martín estuvo plagado de lesiones y, sorpresivamente, terminó la campaña sin lograr marcar un solo gol.

En lo que va del presente certamen, el delantero no ha sumado ni un solo minuto de actividad, ya que continúa lidiando con molestias musculares que le impiden estar al 100% físicamente.