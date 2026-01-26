Presidente de la RFEF aseguró que la Final del Mundial del 2030 se jugarán en España

La final de la Copa del Mundo 2030 se disputará en España. Así lo confirmó Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF), durante la décima gala de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM), donde recibió uno de los reconocimientos otorgados por el organismo, marcando un anuncio clave para el futuro del futbol internacional.

“España liderará el Mundial y aquí se celebrará la final”, afirmó Louzán ante los asistentes, aunque evitó precisar cuál será el estadio elegido para albergar el partido decisivo del torneo que organizarán de manera conjunta España, Portugal y Marruecos, con encuentros inaugurales también en Sudamérica.

Hasta ahora, el dirigente había expresado únicamente su confianza en que el duelo por el título se jugara en territorio español, sin llegar a confirmarlo públicamente. Marruecos también aspiraba a recibir la final, pero las declaraciones del presidente de la RFEF apuntan a que la sede definitiva estará en España.

El anuncio fue uno de los momentos más destacados de la gala de la APDM, donde Louzán aprovechó para subrayar el papel protagónico que tendrá el país en la organización del certamen, considerado uno de los eventos deportivos más relevantes a nivel global.

Además, antes del evento, Louzán adelantó que la final de la Copa del Rey se perfila para disputarse el fin de semana del 18 y 19 de abril, aunque reconoció que el calendario podría presentar complicaciones dependiendo del desempeño de algunos clubes en competiciones europeas.

En particular, mencionó el posible escenario de que el Real Betis alcance instancias finales en la Europa League y también clasifique al partido por el título copero, lo que obligaría a disputar un compromiso continental el jueves previo, generando un conflicto en la planificación.

No obstante, el presidente federativo aseguró que ya se encuentran en diálogo con los organismos correspondientes, incluida la UEFA, para anticipar soluciones que permitan ajustar fechas sin afectar el desarrollo de los torneos.

Finalmente, Louzán reconoció que la jornada de LaLiga también podría sufrir modificaciones, como parte de los ajustes necesarios para armonizar el calendario nacional con los compromisos internacionales, en un contexto marcado por la creciente congestión del futbol europeo.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.