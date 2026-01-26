Keita Baldé se mete autogol tras opinar sobre Vinicius Jr.: "A mi los pitos me excitan"

Keita Baldé, delantero senegalés que actualmente milita en el Monza de la segunda división del futbol italiano, fue víctima de sus propias declaraciones tras hablar sobre los abucheos que Vinicius Jr. recibió en el Santiago Bernabéu.

En una entrevista con DAZN, Baldé comentó lo que piensa sobre los abucheos que el extremo brasileño recibió en la casa del Real Madrid, asegurando que el tema de 'los pitos', como se dice en España, es algo que más que molestarle, al senegalés le 'excita'.

🗣️ “A MÍ LOS PITOS ME EXCITAN”



¿Qué opina Keita Balde de los pitos a Vini Jr? El senegalés lo deja claro#LADAZONETA pic.twitter.com/ccU1dhj1Mx — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) January 26, 2026

"Lo de Vini, lo de los pitos, yo lo de los pitos, en tema calentura (en ese sentido) me excita, me gusta, me da bien, no es una cosa que me despiste del partido, me da energía, yo creo que a un jugador al nivel de Vini, top mundial, no tendría que importar que le piten o lo insulten, ni nada, eso lo tiene que dejar pasar y concentrarse en el terreno de juego", aseguró Baldé.

Baldé estuvo en 2010 en La Masía, tras un error, el FC Barcelona lo dejó en libertad y no debutó en primera división, sino hasta 2013, cuando jugó con la Lazio en la Serie A.

Baldé habló sobre los abucheos a Vini | AP

Desde su debut, el jugador senegalés pasó por equipos como el Inter de Milán, Monaco, Sampdoria, Spartak Moscú, entre otros, hasta jugar con el Monza en la segunda división de Italia.

En total, Baldé jugó 382 partidos, marcó un total de 86 goles y dio 48 asistencias, teniendo en la Lazio su mejor rendimiento con 31 dianas anotadas.

Uno de los momentos más importantes de la carrera del senegalés fue cuando, jugando para la Lazio, marcó un hat-trick en tan solo cinco minutos, en aquel partido, Baldé le marcó el triplete al Palermo.

Baldé habló sobre los abucheos a Vini | AP