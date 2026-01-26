Champions League: ¿Dónde ver la jornada final de la Fase de Liga?

La parte final de la temporada 25/26 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League llega con su Jornada 8, la cual traerá grandes encuentros que definirán a los 16 participantes de los Playoffs y a los ocho mejores que pasan de manera directa a los Octavos de Final.

Juventus en Champions | AP

¿Cuándo comienza la jornada 8?

La última fecha de la Copa de Campeones de Europa tendrá un cierre ‘dramático’ tal y como el año anterior, pues los 36 equipos jugarán al mismo tiempo para definir a los clasificados y eliminados.

Los 18 partidos darán inició el próximo miércoles 28 de enero a las 14:00 (hora del centro de México) y estarán distribuidos en distintas cadenas de streaming y de televisión para ser vistos, donde su mayoría estarán disponibles en HBO y FOX ONE.

Barcelona en Champions |AP

¿Dónde ver los juegos de la Jornada 8?

Con dos equipos clasificados a los Octavos, cuatro equipos eliminados, deja a 30 clubes con posibilidades de avanzar a la fase final de la Champions, en una ronda que será de vida o muerte y prácticamente de eliminación directa.

Manchester City en Champions | AP

Athletic Club vs Sporting Lisboa/2:00 p.m./Disney+ Premium..

Liverpool vs Qarabağ/2:00 p.m./FOX ONE.

Barcelona vs Københav/2:00 p.m./TNT, HBO.

Mónaco vs Juventus/2:00 p.m./TNT, HBO.

Ajax vs Olympiacos/2:00 p.m./HBO.

PSG vs Newcastle/2:00 p.m./TNT, HBO.

Dortmund vs Inter/2:00 p.m./HBO, FOX.

Napoli vs Chelsea/2:00 p.m./HBO, SPACE.

Frankfurt vs Tottenham/2:00 p.m./Disney+ Premium.

Atlético Madrid vs Bodø/Glimt/2:00 p.m./TNT, HBO.

Leverkusen vs Villarreal/2:00 p.m./Disney+ Premium..

Arsenal vs Kairat/2:00 p.m./ESPN, Disney + Premium.

Pafos vs Slavia Praga/2:00 p.m./DISNEY + Premium.

Manchester City vs Galatasaray/2:00 p.m./HBO.

Club Brujas vs Marsella/2:00 p.m./HBO, TNT.

Benfica vs Real Madrid/2:00 p.m./FOX, HBO.

Union Saint-Gilloise vs Atalanta/2:00 p.m./Disney + Premium, FOX.

PSV vs Bayern/2:00p.m./Disney + Premium, FOX.