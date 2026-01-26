Portugal elogia a México y al Estadio Azteca rumbo al Mundial 2026: "Es una selección grande"

Portugal ya piensa en el Mundial 2026 y uno de sus principales ensayos será en territorio mexicano. La selección lusa, dirigida por Roberto Martínez, enfrentará a México en un partido amistoso el próximo 28 de marzo, duelo que además servirá para la reinauguración del Estadio Azteca, ahora conocido como Estadio Banorte.

El estratega español no escatimó elogios para el Tricolor y para el escenario histórico donde se disputará el encuentro, al considerar que será una prueba de alto nivel por la presión, la exigencia y el entorno que representa jugar ante una afición considerada entre las más intensas del mundo.

Portugal reinaugurará el Estadio Azteca | MexSport

Portugal y el reto de enfrentar a México

Roberto Martínez aseguró que el Estadio Azteca es un recinto emblemático dentro de la historia de los Mundiales, por lo que jugar ahí representa una experiencia clave en la preparación rumbo a 2026. En entrevista con Marc Crosas para TUDN, el técnico destacó el peso histórico y emocional del inmueble.

“El Estadio Azteca es una referencia dentro de los Mundiales”, afirmó Martínez, quien recordó haber vivido de cerca el impacto de la afición mexicana durante las Copas del Mundo de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, donde quedó impresionado por el apoyo constante al combinado nacional.

CR7 podría visitar la CDMX | MexSport

El seleccionador de Portugal también calificó a México como “una selección grande”, resaltando la exigencia que siempre rodea al equipo tricolor. Para Martínez, enfrentar a un rival con tanta expectativa y respaldo popular es una oportunidad ideal para medir el carácter de su plantel.

Roberto Martínez perfila su proyecto rumbo al Mundial 2026

En medio del debate sobre los favoritos para ganar la Copa del Mundo 2026, Roberto Martínez fue claro al señalar que no existe una selección que llegue como campeona anticipada. Para el español, el éxito depende más del momento, la dinámica del grupo y el ambiente dentro del vestidor.

Los lusitanos son uno de los favoritos para ganar el Mundial | MexSport

De cara al partido ante México, Portugal podría presentar en marzo una convocatoria con una combinación de juventud y experiencia. Martínez destacó la importancia de que los futbolistas jóvenes convivan con referentes como Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva y Bruno Fernandes, lo que considera una experiencia formativa invaluable.

Finalmente, el técnico reveló que sigue de cerca a Paulinho, delantero del Toluca, tricampeón de goleo en la Liga MX y bicampeón con los Diablos Rojos. Su rendimiento en el futbol mexicano lo ha colocado en el radar de la selección portuguesa como una posible sorpresa en futuras convocatorias.