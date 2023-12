López Obrador propone debate sobre la reducción de la jornada laboral a 40 horas

La resolución sobre la reducción de la jornada laboral a 40 horas por semana parece que va para largo, pues el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, propuso que se abra el debate a empresarios, trabajadores y expertos para decidir, además de que sugirió que el 12 de diciembre próximo no sea la fecha límite para aprobar o desaprobar la reforma.

“ Que todo el mundo exponga, quería conocer su punto de vista, no sólo sería en los partidos, sino que se convoque a empresarios, a los dirigentes obreros, desde luego a los trabajadores, a laboristas, expertos, todos y hay opciones, nada más que no puedo adelantar nada primero, lo que sí propongo es que se abra el debate y que no dependa del 12 (de diciembre)”, declaró AMLO en su conferencia mañanera de este martes.

Esta postura del mandatario de México tendría que ver con las opiniones opuestas de Carlos Slim, de Fundación Telemex, y de Carlos Bremer, de Grupo Value, quienes forman parte del Consejo Asesor del Presidente de la República.

“ Yo espero que se lleve a cabo esta discusión, este debate en el Congreso, que se invite a todos a participar, a quienes están a favor y a quienes están en contra, yo también constate que Carlos Slim se opone, no por no estar en favor de los trabajadores, sino porque él está sosteniendo que lo que hace falta es más trabajo y que si el trabajador puede dedicar más tiempo al trabajo y que se le pague lo mismo o más, porque sería extra, que eso se debe de considerar, se debe de permitir, que el país requiere de más trabajo.

“ Ese es un punto de vista, y Carlos Bremer dice no, 40 horas porque el trabajador debe tener más tiempo para estar con la familia, y también es válido lo que él plantea”, declaró López Obrador.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FALLECE SENADOR SUPLENTE DEL PAN, VÍCTIMA DE CÁNCER