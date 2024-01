Andrés Roemer, salió de la cárcel en Israel; entérate qué dijo

Andrés Roemer salió de la cárcel en Israel, así lo informó el periodista Ciro Gómez Leyva la noche del martes, luego de que el escritor le enviara una carta para explicarle diversos asuntos en torno a su detención.

“Jueces de ese país determinaron que Roemer no es una persona peligrosa y seguirá su proceso en arresto domiciliario”, informó Ciro, al tiempo en que compartió algo muy breve respecto al escrito que recibió por parte de Roemer: “las mentiras que sobre él dijo el gobierno de México”.

El escrito, quien fue detenido por más de 60 señalamientos de supuesto abuso, acoso y violación sexual a decenas de mujeres, escribió en sus redes sociales sobre su liberación y lo que él califica como “falacias” (mentiras) por parte de México.

“Parece ser el primer caso de arresto domiciliario en mi circunstancia. Israel descubrió mil falacias mexicanas y evaluó a detalle que yo tengo de peligroso, lo que un peluche conlleva. Falta mucho aún. La política sigue estando por encima de la justicia.

“La historia vivida en mis últimos años es inefable. Me abandonó el mundo. A pesar de ello en prisión escribí mi ser y sentir. En el libro (que publicará próximamente): ‘La verdad ya no importa’. Aparecen mucho de sus nombres. Mi gratitud. Estos días fuera de prisión he estado necesitado de silencio y resguardo. Ello no quita que los he tenido presentes y agradecido cada instante”, expresó el escritor.

