¡Ángela Aguilar sufre de ansiedad! Ha perdido 10 kilos por las preocupaciones

La cantante Ángela Aguilar reveló que durante su vida ha tenido problemas en las articulaciones por lo que debe de estar en constante movimiento. Y uno de sus principales preocupaciones son las rodillas, así que busca fortalecerlas pero lo cuesta trabajo lo que le genera demasiada presión y también otras cosas en su vida particular la han hecho perder peso.

“Entonces, trato de moverme mucho, trato de hacer mucho ejercicio para justamente fortalecer específicamente las rodillas. Recientemente perdí muchísimo peso, yo creo que fue mucho estrés, mucha ansiedad, muchas cosas. Bajé como 10 kilos en un mes”, expuso.

Lo negativo en su entorno la tiene con estrés y ansiedad / FB: @AngelaAguilarOficial|

La gente le causa ansiedad

En entrevista con Pati Chapoy, la esposa de Christian Nodal reveló que siempre en las giras carga con una parrilla para hacerle comida a su marido, como en su momento lo hizo su abuela Flor Silvestre.

“Yo aprendí algo de mi abuela Flor y ella siempre llevaba su parrillita en el autobús, en el avión, donde sea que estaban. Y con Christian la verdad hago lo mismo”, expuso.

En la plática, la cantante de ranchero dijo que le encantaba salir al supermercado para comparar el mandado, pero desde un tiempo para acá eso le empezó a causar ansiedad porque la gente la grababa no como fans sino como espiándola.

Los problemas en su vida crecieron más después de casarse / FB: @AngelaAguilarOficial|

“Yo amo ir al súper, pero recientemente me ha causado mucha ansiedad salir al público. Mucha gente que me grababa en los pasillos y no era de tomarme foto con alguien, sino que me grababan de lejos. Y me daban ataques de ansiedad un poquito por ahí. Entonces yo dejé de ir al súper un rato”, indicó.

Por último, expresó que sabe que el cariño del público no lo tiene por el momento de su lado por la boda repentina con Nodal, donde se habló de una infidelidad a Cazzu, así que mejor no sale de casa para evitar problemas.

“Sí, es algo que yo nunca había vivido, la verdad. Ha sido de meses para acá que, pues yo antes crecí en esto. Ahorita fue diferente porque se tornó tan negativo que antes yo no tenía eso. Y ahorita sí me da miedo porque la gente es muy cruel. Y hacen cosas feas y agresivas y ni me conocen”, finalizó.

Ángela Aguilar está estrenando nuevo disco / FB: @AngelaAguilarOficial|

