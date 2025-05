Nodal revela que se enamoró de Ángela Aguilar cuando ella tenía 13 años

Christian Nodal continúa sorprendiendo en sus más recientes apariciones mediáticas. Esta vez, el cantante sonorense fue invitado al programa “Zona de desmadre”, donde no solo interpretó fragmentos de sus temas, sino que también abrió su corazón al hablar de momentos personales y profesionales que han marcado su carrera artística.

Uno de los pasajes que más captó la atención fue cuando recordó su colaboración con Ángela Aguilar en la canción “Dime cómo quieres”, lanzada en noviembre de 2020/Redes Sociales |

Ángela Aguilar y Christian Nodal ya se gustaban

Uno de los pasajes que más captó la atención fue cuando recordó su colaboración con Ángela Aguilar en la canción “Dime cómo quieres”, lanzada en noviembre de 2020. Nodal compartió que desde antes de grabar el tema ya sentía un interés especial por la hija de Pepe Aguilar. “Es que está bien mal que lo diga, yo había compartido con la familia Aguilar en ‘Jaripeo’. Entonces cuando yo conocí a Ángela yo digo ‘wow, tiene un talentazo’. Y yo tenía 18 años pero ella estaba mucho más chiquita que yo, tenía como unos 13″, reveló.

El intérprete de “Adiós Amor” relató que la inspiración para componer el tema vino de un recuerdo de infancia. “Estaba en Miami con Edgar y estaba armando mi disco y le digo traigo muchas ganas de... te acuerdas de la canción de Rocío Dúrcal con Juan Gabriel (Déjame vivir). Se me hacía tan divertida cuando estaba niño, porque traía ese coqueteo”, explicó.

Las reglas impuestas Pepe Aguilar a Ángela y Christian

Según contó, esa química buscaba replicarla con Ángela, pese a una regla impuesta por Pepe Aguilar que les impedía coincidir en camerinos o compartir espacio. “Yo no sabía pero había una regla donde no podíamos estar en el mismo lugar y los camerinos estaban de lados opuestos para que no nos cruzáramos”.

Pese a las restricciones, Nodal encontró en la música una vía para acercarse/Redes Sociales |YouTube video player

El que de verdad quiere, puede

Pese a las restricciones, Nodal encontró en la música una vía para acercarse. Primero presentó la idea del dueto a Pepe Aguilar, quien aprobó el proyecto antes de hablar directamente con Ángela. “Yo trataba de disfrazar lo que me gustaba con... ‘es talento’, quiero trabajar con ella. Ya con Edgar, le digo hagamos esta canción con Ángela, así como lo de Rocío Durcal con Juan Gabriel. Yo sentía como que la historia era coqueta, chistosa, divertida... Esa canción salió en 15 minutos”, compartió.

El rápido impacto de su colaboración

Dime cómo quieres fue escrita por Nodal y Edgar Barrera. Su videoclip, grabado a distancia durante la pandemia de COVID-19, se convirtió en éxito inmediato, escalando rápidamente en listas de popularidad en México, EE.UU. y otros países de habla hispana. Años después, la canción volvió a sonar en vivo cuando ambos cantantes se reencontraron en un concierto de Nodal. En ese ensayo también estuvo presente Cazzu, entonces pareja del cantante y embarazada de su hija Inti, lo que dio pie a especulaciones sobre la relación entre los artistas.

