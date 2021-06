Angélica Fuentes: mentora de jóvenes emprendedoras

Como parte del “Reto Apoyo a Emprendedoras” que impulsó desde redes sociales hace algunas semanas, la empresaria mexicana Angélica Fuentes Téllez llevó a cabo videoconferencias con las ganadoras de dicha dinámica, con quienes intercambió ideas, al tiempo que les brindó una mentoría para encaminar sus negocios.



Además de un apoyo por 20 mil pesos, las ganadoras, entre las que se encontraban la regiomontana Maribel Larrodé Casasús y la chihuahuense Alejandra Ponce de León, tuvieron la oportunidad de hacerle una serie de preguntas a la empresaria mexicana en sesiones de entre 45 minutos y una hora, tiempo en el cual, recibieron conocimientos y consejos de la propia Angélica Fuentes.



En dichas sesiones, la también promotora del empoderamiento femenino, puntualizó en las aristas que consideró necesarias para apuntalar los proyectos de las emprendedoras, particularmente de “MASCAFÉMX” de Maribel y “Huerta Santa Martha/La Martha” de Alejandra, fueron su compromiso social con personas con discapacidad intelectual y mujeres rarámuris, respectivamente.



En ambos casos, Fuentes Téllez comentó a las emprendedoras la necesidad de visualizar un emprendimiento y/o proyecto con base al rendimiento que pueda otorgar, así como a la necesidad de tener un propósito social implícito, sin dejar de lado que debe ser escalable.



“Es muy importante tener en claro el por qué y el para qué del emprendimiento. Después de eso, hacerse a la idea de que habrá retos, los cuales sirven para avanzar y mejorar. Además, en el proceso seguramente también existirá el miedo; sin embargo, es la confianza, valor y talentos lo que sacan a uno mismo adelante”.



Asimismo, la empresaria compartió, que en pleno siglo XXI siguen existiendo brechas de género, las cuales deben ser asimiladas para poder avanzar, aun cuando ello implique esforzarse al doble; por ello, reconoció necesario identificar tres pasos para alcanzar el éxito.



“Lo primero es que el proyecto debe apasionarnos, movernos a tal punto que nos deje un sabor particular con respecto a lo que queremos, así como convencernos del propósito que estamos alcanzando, el cual debe marcar una diferencia; primeramente, en nuestras vidas. El segundo consiste en no permitir que nadie nos genere dudas, lo que implica tener inamovible nuestra visión; y el tercero, yace en mantener nuestra estrategia flexible, para hacer ajustes cuando sea necesario”.



Angélica Fuentes recordó parte de su experiencia y la labor que ha venido desempeñando para impulsar a las mujeres y brindarles la oportunidad de contar con independencia financiera; por lo cual, reconoció la misma cualidad en el trabajo que tanto Maribel como Alejandra llevan a cabo con sus negocios.



Adicionalmente, la empresaria e impulsora del emprendimiento femenino, instó a las emprendedoras a utilizar en su favor los beneficios que otorgan las herramientas tecnológicas modernas, así como a considerar elementos de sustentabilidad, los cuales han adquirido gran auge en los últimos años.



También, recomendó no perder de foco el factor humano, tal como hasta ahora lo han plasmado tanto en “MASCAFÉMX” como “Huerta Santa Martha/La Martha”, ya que resulta imprescindible estar en sintonía con el pensamiento y sentir de quienes están cerca.



“Finalmente, quiero decirles que también se den un tiempo para ustedes mismas. Les aseguro que me lo van a agradecer. Resulta esencial organizar los tiempos y respetarlos. Darnos tiempo de calidad y dejar de pensar que todo lo debe hacer uno mismo; por el contrario, hay que aprender a delegar, teniendo confianza en los equipos de trabajo, pero también apoyándolos a prepararse mejor para asumir responsabilidades”.



A manera de conclusión, Angélica Fuentes Téllez dijo que, “Nunca dejamos de aprender y nunca dejamos de intentar ser mejores”, y más allá de que a ella se le ve como alguien que empodera a las mujeres, lo que verdaderamente hace es recordarles la capacidad que tienen para empoderarse ellas mismas.

