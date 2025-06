Anna Wintour deja el cargo de editora en jefe de Vogue

Anna Wintour dejará su cargo como editora en jefe de Vogue, aunque mantendrá el control editorial sobre la histórica revista. La poderosa figura de la moda está en búsqueda de un jefe de contenido editorial que se encargue de las operaciones diarias, sin renunciar al poder que la mantiene como una fuerza influyente en la publicación que construyó su prestigio.

Según una persona cercana a la decisión —que pidió anonimato por no estar autorizada a hablar públicamente—, Wintour conservará sus cargos como directora de contenido de Condé Nast y directora editorial global de Vogue. La noticia fue comunicada al personal en una reunión realizada el jueves.

Vogue es una referencia en el mundo de la moda/X |

No se va del todo: mantendrá el control editorial global

El anuncio sacudió al mundo de la moda y a sus seguidores en redes sociales, donde algunos titulares erróneamente aseguraban que Wintour estaba "renunciando" a Vogue. El nuevo jefe de contenido editorial reportará directamente a Wintour en su rol global.

Como directora de contenido de Condé Nast, seguirá supervisando todas las marcas de la empresa a nivel global, incluyendo Vogue US, Wired, Vanity Fair, GQ, AD, Condé Nast Traveler, Glamour, Bon Appétit, Tatler, World of Interiors, Allure y más, con excepción de The New Yorker.

Wintour se ha posicionado como una líder en la moda y el estilo/X |

Permanecerá al frente de la Gala del Met y Vogue World

Wintour continuará al frente de la prestigiosa gala anual del Met, considerada la noche más importante de la moda y que funciona como evento de recaudación de fondos para el ala de moda del Museo Metropolitano de Arte. Además, seguirá involucrada en Vogue World, el evento itinerante de moda y cultura que la revista lanzó en 2022.

Reestructura editorial global

Hace cuatro años, Condé Nast modificó su estructura editorial para unir a sus equipos de todo el mundo. Cada mercado en donde opera tiene ahora un jefe de contenido editorial que responde ante un director editorial global. La reestructura que ahora toca a la edición estadounidense de Vogue forma parte de esta estrategia. La empresa no nombrará un nuevo editor en jefe, sino que implementará el nuevo cargo de jefe de contenido editorial para seguir modernizando su modelo operativo.

Mantendrá el poder editorial, aunque busca alguien que opere todos los días en la revista/X |

El legado de Anna Wintour en Vogue

Anna Wintour ha transformado Vogue desde hace décadas. Fue nombrada directora creativa en 1983, editora en jefe de British Vogue entre 1985 y 1987, y posteriormente asumió la dirección del título estadounidense.

Revolucionó la publicación al colocar celebridades en las portadas y combinar la alta costura con estilos más accesibles. También fue clave en el impulso de diseñadores emergentes como Marc Jacobs, Alexander McQueen y John Galliano, y lideró la expansión global de la marca con nuevos títulos en diversos países.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Murió Marge Simpson: Filtran imagen de Homero llorando en la tumba de su esposa