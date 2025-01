Aplazan oootra vez audiencia de Fofo 'N': “No me destruyan la vida”, suplica

Por la tarde de este miércoles se debería de llevar la audiencia del juicio oral contra Fofo 'N', pues el tiempo para darle sentencia por presunta tentativa de feminicidio está por llegar.

Pero nuevamente se suspendió porque no llegó la pareja sentimental del influencer y el juez pasó la comparecencia para el próximo viernes a las 14:00 horas para que la defensa presente pruebas nuevas de descargo.

Fofo 'N' ya está por cumplir un año dentro del penal de Barrientos / Redes Sociales|

Fofo 'N' acepta que se equivocó

En la audiencia Fofo 'N' volvió a relatar el cómo ocurrieron los hechos, donde a él se le ve golpeando a una mujer y luego la patea estando en el suelo. El creador de contenido aseguró que la señora Edith fue quien lo insultó primero antes de comenzar la agresión, pero que su actuar fue el equivocado.

“Reaccioné de la manera más equivocada, yo no soy capaz de matar a nadie, ni a un perro... Yo le pido su señoría que no me destruya la vida, tengo 27 años y le pido que no se me juzgue como un caso mediático, que se me juzgue, pero por el delito que es”, declaró.

Las pruebas contra el influencer fueron presentadas en video / Redes Sociales|

Novia de Fofo 'N' falta de nuevo

Para este día, Melanie Lattanzi, pareja del Fofo, tenía que rendir su declaración sobre los hechos que ocurrieron hace casi un año cuando su novio violentó a una mujer.

La pareja del influencer debería defender al acusado, pero por cuarta ocasión faltó a la Sala 8 de los Juzgados del penal de Barrientos, en el Estado de México, por lo que el juez que lleva el caso suspendido la comparecencia.

Entre los alegatos de la defensa, se dice que la novia no puede asistir porque está muy mal emocionalmente por los ataques y amenazas que recibe en su contra.

Por su parte, la señora Edith, víctima del influencer, declaró que lo dicho hoy por su agresor fue mentira por que una vez más “mi agresor miente, ya que todos sabemos lo que hizo y cómo lo hizo, quizás su defensa lo aconsejo para que declarará que yo fui la agresora a pesar de las evidencias".

Fofo 'N' será procesado por tentativa de feminicidio / Redes Sociales|

