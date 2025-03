Arturo Rivera, chef de la taquería "El Califa de León", revela que al recibir su estrella Michelin, creyó que había ganado unas llantas

El chef Arturo Rivera, de la taquería "El Califa de León", compartió en una entrevista cómo la obtención de una estrella Michelín el 14 de mayo de 2024 transformó su vida y su negocio, a pesar de estar atravesando una difícil situación personal. Su taquería es la única en México en recibir este prestigioso reconocimiento.

Arturo Rivera, en una entrevista con ExaFM, relató su emotiva historia sobre un reconocimiento.

Arturo Rivera, en una entrevista con ExaFM, relató su emotiva historia sobre un reconocimiento que recibió en un momento personal complicado. Comenzó su carrera como parrillero en la taquería El Califa de León y fue galardonado con la prestigiosa estrella Michelin, siendo reconocido como uno de los mejores chefs de México.

“Hace 20 años entré a la taquería El Califa de León a trabajar detrás de la parrilla. Yo nunca busqué un premio, simplemente atendía y hacía con esmero mi trabajo. Me llegaron el 8 de mayo unos invitados a probar los tacos, pero nunca me dijeron que eran investigadores ni mucho menos”, dijo Rivera.

Arturo recibió una invitación a un evento culinario de Michelin, pero inicialmente no la creyó porque no se consideraba un chef, sino un parrillero. Sin embargo, en ese evento, Michelin le otorgó el reconocimiento de chef, lo que marcó un cambio en su vida.

“Es que yo pensé que me había ganado unas llantas para mi bocho, escuchas Michelin y (piensas) en llantas. Me dijeron que me había ganado algo mejor.”

El chef no pudo asistir al evento debido a la enfermedad de su padre, quien falleció el 31 de mayo de 2024. A pesar de esta pérdida, el reconocimiento que recibió transformó su vida y elevó a "El Califa de León" en el ámbito de la gastronomía mundial, aunque la muerte de su padre dejó un vacío significativo en su existencia.

El reconocimiento que recibió transformó su vida y elevó a "El Califa de León".

