BABYMETAL 2025: fecha, sede, preventa, costos y transporte oficial

Después de una década sin encabezar un concierto propio en México, BABYMETAL regresa a la Ciudad de México con su primer show en solitario, programado para el 7 de noviembre de 2025 en la Arena CDMX. El trío japonés de kawaii metal —Su-metal, Moametal y Momometal— promete una producción de alto nivel para su más fiel “metal resistance”.

Esta presentación será parte del tour mundial “Metal Forth”, con el que presentan su quinto disco del mismo nombre. El álbum incluye colaboraciones con artistas como Tom Morello, Electric Callboy, Spiritbox, Polyphia y Slaughter to Prevail, así como los temas “RATATA”, “from me to u”, “Kon! Kon!” y el explosivo sencillo “METAL!!”.

BABYMETAL también hará un repaso por sus grandes éxitos que los convirtieron en ícono mundial: “Gimme Chocolate!!”, “Headbangeeeeerrrrr!!!!!”, “DA DA DANCE”, “PA PA YA”, entre muchos otros.

Transporte oficial para fans

Para que nadie se pierda esta experiencia, se habilitó el servicio de transporte Conecta Ride, con salidas desde diferentes puntos de la CDMX y Estado de México: Coapa, Santa Fe, Tlalnepantla, Condesa, Ecatepec, Lindavista y Perinorte. El transporte ofrece viaje redondo y se puede reservar a través de funticket.mx.

Costos de boletos y preventa especial

La preventa para fans será del 11 al 13 de julio a las 11:00 horas. La venta general iniciará el lunes 14 de julio a la misma hora. El evento es organizado por MusicVibe y promete ser uno de los shows más impactantes del año. El precios de los boletos estará entre los 790 a 2 mil 290 pesos más cargos de Super Boletos.

