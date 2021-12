Bad Bunny comparó odio hacia el reggaetón con la homofobia y racismo

El reggaetón es el género musical que más seguidores ha ganado en los últimos años y aunque es dificil no conocer un de sus pegajosas letras sigue teniendo una gran cantidad de detractores.

Bad Bunny, uno de los intérpretes más populares del género urbano, recordó un poco de los orígenes del reggaetón, los cuales podrían ser algunas de las razones por las que no es bien recibido por todo el público.

"El reggaetón es un género que viene de la calle, del underground, de la gente pobre que no tuvo opciones. A veces, hasta criminales, pero no lo digo de forma despectiva. Gente que salió de la cárcel, o vendían drogas, y al final vio una luz en ese género del reggaetón. Muchos pueden abandonar ese estilo de vida y comprar casa y carro. Yo creo que de ahí viene ese rechazo", comentó el cantante en una entrevista para Cultura Colectiva.

El puertorriqueño comparó el desprecio en contra del reggaetón con temas tan delicados que afectan a la sociedad como el racismo o la homofobia.

"No se va a superar nunca el desprecio, eso es como el racismo o como la homofobia, suena horrible, no sé si hoy me levanté negativo, pero eso es algo que no va a acabar nunca. Pero a mí no me molesta, que digan lo que quieran, hay un mundo entero bailando las canciones, disfrutando de la vida sin prejuicios", aseguró.

