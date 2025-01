¡Bad Bunny sorprende en el metro de Nueva York con un concierto gratis!

Bad Bunny sorprendió a los pasajeros del metro de Nueva York al ofrecer un mini concierto improvisado, disfrazado con peluca y barba falsa, junto al presentador Jimmy Fallon. La actuación generó gran entusiasmo entre los transeúntes y se volvió viral en las redes sociales.

El conejo malo sorprendió a sus fans de Nueva York con concierto en el Metro. | Captura de pantalla |

Bad Bunny sorprende en metro de Nueva York con mini concierto

Bad Bunny, junto a una banda en vivo y Jimmy Fallon, quien se disfrazó de músico callejero, realizó una sorprendente actuación en el metro de Nueva York. Interpretaron temas de su nuevo álbum "Debí tirar más fotos", incluyendo el homenaje a Puerto Rico y a Nueva York, "Nuevayol". La aparición de Bad Bunny, disfrazado con peluca, barba falsa, gorra y lentes oscuros, generó asombro entre los pasajeros, quienes grabaron el momento y lo compartieron en redes sociales. Juntos, Fallon y Bad Bunny interpretaron "DTmF", uno de los éxitos del álbum.

Los fans, emocionados y sorprendidos, comenzaron a grabar el momento mientras cantaban y disfrutaban de la energía del evento, creando una atmósfera festiva en la estación del metro.

¡Bienvenidos a la ciudad de Nueva York! Yo soy Jimmy Fallon, este es Bad Bunny y tiene un nuevo disco”, anunció el presentador de The Tonight Show.

Temas del nuevo álbum de Bad Bunny

No. 1, “NuevaYol”

No. 2, “Baile inolvidable”

No. 3, “Voy a llevarte pa PR”

No. 4, “El Clúb”

No. 5, “DtMF”

No. 6, “Veldá,” con Omar Courtz y Dei V

No. 7, “Perfumito nuevo,” con Rainao

No. 8, “Weltita,” con Chuwi

No. 9, “Eoo”

No. 10, “Ketu tecré”

No. 11, “Pitorro de coco”

No. 13, “Kloufrens”

No. 15, “Bokete”

No. 17, “Turista”

No. 18, “Café con ron,” con Los Pleneros De La Cresta

No. 19, “Lo que le pasó a Hawaii”

No. 20, “La mudanza”

Su nuevo álbum de Bad Bunny consta de 20 temas. | RS |

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡Natalia Lafourcade anuncia su gira "Cancionera" por México! Te contamos los detalles