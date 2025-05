Bárbara de Regil acusa al fallecido Memo del Bosque de acoso; podría enfrentar demanda por difamación

Bárbara de Regil, reconocida por su papel en Rosario Tijeras, sorprendió con una confesión que ha causado revuelo en el mundo del espectáculo: denunció públicamente haber sido víctima de acoso por parte del fallecido productor Memo del Bosque, a quien acusó de haberla besado sin su consentimiento cuando apenas iniciaba su carrera.

La revelación fue hecha durante una grabación del reality show 'Secretos de parejas', filmado hace un año, aunque el contenido salió a la luz recientemente. En el programa, la actriz relató un incómodo episodio que, según sus palabras, llevaba años intentando procesar. “Estando en su oficina, para ver más proyectos, se me lanzó a besos, pero aparte, un beso así (de lengua); todavía me acuerdo y me da mucho asco”, expresó.

Con evidente determinación, agregó: “¿Pensaste que me iba a quedar callada después de tantos años? No, mi amor, yo ya no tengo miedo”.

Bárbara de Regil reveló el supuesto abuso que vivió cuando empezaba en el medio / Redes Sociales|

Revelación para sanar

De acuerdo con De Regil, el suceso ocurrió cuando asistió a una entrevista con Memo del Bosque, quien en ese entonces estaba casado. Tras el presunto acoso, Bárbara le contó a su madre y, con el tiempo, a algunas amigas y a su esposo, Fernando Schoenwald. Él le aconsejó afrontar lo vivido cuando, años después, se encontraron con el productor durante la boda de Alexis Ayala, momento en el que la actriz se dio cuenta de que el recuerdo aún la afectaba profundamente.

La intérprete también reconoció que, al momento de grabar el reality, Memo del Bosque todavía vivía. No obstante, lamentó que sus declaraciones hayan sido difundidas tras su fallecimiento el pasado 7 de abril, tras una larga lucha contra el cáncer. “No sabía que su salud se iba a agravar y que después se iría al cielo”, comentó.

La familia de Memo del Bosque podría demandar a la actriz / Redes Sociales|

¿Demandarán a Bárbara de Regil?

Tras la emisión de la confesión, Guillermo Pous, abogado de la familia del productor, arremetió contra la actriz y calificó sus palabras como "ruines y cobardes". En una publicación difundida en redes sociales, advirtió que podrían proceder legalmente por calumnias y difamación.

"Nada más ruin y cobarde que tratar de ensuciar la impecable reputación de alguien quien no está para defenderse. Que quede claro: la calumnia, la difamación y la injuria tienen consecuencias legales…", expuso.

Entre disculpas y acusaciones

Bárbara de Regil insistió en que su intención nunca fue aprovechar la ausencia del productor para lanzar acusaciones. Aseguró que sus declaraciones fueron hechas cuando Memo aún vivía y que el testimonio formaba parte de su proceso personal de sanación. Además, ofreció una disculpa a la familia del productor por el momento en el que se dio a conocer el contenido del programa.

El caso ha generado opiniones divididas entre los seguidores de ambos, poniendo sobre la mesa un debate sobre los tiempos para hablar de experiencias de acoso y las implicaciones legales cuando el señalado ya no puede defenderse. Mientras tanto, se espera conocer si la familia de Memo del Bosque tomará acciones legales formales contra la actriz.

La artista dijo que revelación era un proceso de sanción para ella / Redes Sociales|

