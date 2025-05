¿Bárbara de Regil fue víctima de agresión por Susana Zabaleta en Rosario Tijeras 4? Te contamos

Durante el estreno del reality "Secretos de Pareja", transmitido por Canela TV, Bárbara de Regil compartió una experiencia incómoda que vivió con Susana Zabaleta durante las grabaciones de la cuarta temporada de Rosario Tijeras. Según relató, la actitud de la cantante y actriz fue difícil desde el inicio.

Durante el estreno del reality "Secretos de Pareja", transmitido por Canela TV, Bárbara de Regil compartió una experiencia incómoda que vivió con Susana Zabaleta durante las grabaciones de la cuarta temporada de Rosario Tijeras/Redes Sociales|

“En el último proyecto que hice de Rosario Tijeras 4, Susana Zabaleta, híjole, sí, ya me habían hablado pesado de ella, pero nunca pensé cómo era. Yo como que no quise hacerme malas ideas hasta que la conocí“, explicó De Regil, dejando entrever que la reputación de la soprano ya la precedía.

La imitó durante una videollamada con su hija

Uno de los episodios que más la afectó fue cuando realizaba una videollamada con su hija Mar. Al finalizarla, asegura que Zabaleta la imitó de forma burlona. “Yo estaba en una videollamada con Mar (su hija) y, cuando terminé la llamada, me empezó a hacer burla. Empezó a imitarme”, narró.

Además, añadió que otros compañeros también le advirtieron sobre el comportamiento de la actriz. “Todos me contaron que empezó a decir: ‘Ay, esto aguanta. Esto aguanta. Yo no quiero. Me voy a comprar una casa en Las Lomas. Empezó a decir mucha tontería’”.

Uno de los episodios que más la afectó fue cuando realizaba una videollamada con su hija Mar. Al finalizarla, asegura que Zabaleta la imitó de forma burlona/Redes Sociales|

“Yo vivo pesado”: el golpe que desató el conflicto

Lo más grave, según Bárbara, ocurrió durante el rodaje de una escena en la que Susana la golpeó con fuerza, supuestamente como una broma. “Me metió un ma* y me pega horrible, y dije: ‘Es broma’. Volteo y le digo: ‘No te lleves pesado conmigo’, y me dijo: ‘Yo no me llevo pesado. Yo vivo pesado’”, recordó.

Las declaraciones generaron reacciones divididas en redes sociales: mientras algunos usuarios criticaron a Zabaleta por “grosera”/Redes Sociales |

Las declaraciones generaron reacciones divididas en redes sociales: mientras algunos usuarios criticaron a Zabaleta por “grosera”, otros calificaron a De Regil como “exagerada”, aludiendo a controversias pasadas con otras figuras del medio.

Hasta el momento, Susana Zabaleta no ha respondido públicamente a las acusaciones. En su última aparición ante la prensa fue interrogada sobre otro tema polémico, relacionado con Mariana Seoane, sin hacer mención al conflicto con De Regil.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAS: Metrobús CDMX-Edomex: esto es lo que se sabe sobre la ampliación de la Línea 7