Mariana Seoane se disculpa con Susana Zabaleta y Ricardo Peréz tras comentarios sobre su relación

Hace un par de días, la actriz y cantante mexicana Mariana Seoane se vio envuelta en una polémica tras lanzar un comentario hacia Susana Zabaleta y su novio Ricardo Pérez, lo que desató el enojo de todos los fans de la famosa pareja. ¡Ya pidió perdón!

La pareja tiene una diferencia de edad de más de 30 años/Instagram|

¿Qué dijo Mariana Seoane sobre Susana Zabaleta y Ricardo Pérez?

Durante una alfombra roja, Mariana Seoane hablaba sobre la diferencia de edad en algunos noviazgos: "¿Por qué a nosotras no nos pueden gustar los hombres más jóvenes?”. Su comentario parecía estar lleno de empoderamiento y el de una persona con mente abierta, hasta que culminó con lo siguiente: “Pero yo no soy Susana Zabaleta, no mantengo a nadie".

Esta declaración se volvió viral de manera inmediata, generando críticas por parte de los fanáticos de la pareja y del público en general.

“Ricardo Pérez gana más que ella”, “Su comentario, lleno de envidia”, “¿Qué tiene que estar hablando de lo que no importa?”, “Vieja ridícula, lo único que quiere es foco”, son algunos de los comentarios que podemos leer en las redes sociales.

Hasta el momento la pareja no se ha pronunciado al respecto/Instagram|@ariana.garcia157

¿Qué dijo Matías Gruener, hijo de Susana Zabaleta?

Tras las declaraciones de Mariana Seoane, el hijo de Zabaleta le mandó un contundente mensaje, defendiendo la relación de su mamá con el comediante mexicano.

“Qué flojera, como dice mi mamá, Son comentarios que vienen desde la ignorancia y la envidia. La vida no es una cosa de quién mantiene a quién, de si yo te llevo o yo te traigo, es una cosa de que se amen y punto. Que sepan dar su amor, no hay nada más bonito y más padre que, a la edad que tiene mi mamá, todavía se dé los lujos que se da”, declaró el joven cantante.

Mariana Seoane se disculpa con la pareja

Tras ser interceptada por reporteros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Seoane trató de redimirse tras sus comentarios, afirmando que no sabía nada acerca de la relación entre Zabaleta y Pérez, y que si en algún momento se equivocó en algo, ofrecía disculpas.

“Yo no tengo ni idea de la relación entre ellos, al contrario, les deseo todo el amor del mundo. Si tuve el error de haberlo repetido, pido una disculpa pública a Susana y a Ricardo", afirmó la artista, y especificó que no quería en lo absoluto ningún tipo de problema. "Yo no quiero ponerme en pleito con nadie, ustedes me conocen, soy muy frontal y aquí estoy diciendo las cosas como pasaron”, declaró Seoane.

Internautas continúan comentando sobre el tema en las redes sociales. Aseguran que la actriz mexicana no se esperaba una ola de críticas. Hasta el momento, ni Susana Zabaleta ni Ricardo Pérez se han pronunciado al respecto.

