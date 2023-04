Belinda sobre el embarazo de Christian Nodal y Cazzu: "Un bebé es una bendición, una alegría"

Belinda dio un concierto en Aguascalientes y varios medios lograron encararla y cuestionarla sobre una noticia que dio a conocer Christian Nodal, su ex.

Nodal y Cazzu, pareja actual de Nodal, hicieron oficial la información de que están esperando un bebé, la cantante argentina dio la sorpresa en uno de sus shows y después en redes sociales.

Belinda, cansada de evadir el tema, habló acerca de la noticia y mencionó que un bebé siempre es una bendición.

"Ya no me vuelvan a preguntar de temas pasados, de verdad es muy molesto. La vida pasa, cada quien tiene su vida y por respeto a la nueva familia yo no tengo porque hablar de nadie. Deseo lo mejor siempre a todo el mundo.

“Un bebé es una bendición, es una alegría así que por favor ya no voy a responder nada de esto, les deseo lo mejor”, sentenció Belinda.

