¿Bellakath colaborará con J Balvin? Aquí te contamos lo que sabemos

Yeri Mua y Bellakath, de 22 y 25 años respectivamente, han comunicado su participación en colaboraciones con J Balvin.

Durante una entrevista, Bellakath reveló que esta colaboración surgió después de que el reconocido cantante la mencionara en una de sus canciones.

¿Bellakath tendrá colaboración con J Balvin?

Bellakath habló en una entrevista sobre su pelea con la influencer Yeri Mua, señalando que no se sabe quién la inició y desmintiendo que haya sido por no ser considerada para grabar con J Balvin. Aseguró que también va a grabar con el reguetonero y que eso no tiene relación con la polémica.

Yo estoy muy contenta de la colaboración que va a tener mis compañeros con J Balvin, pero yo también voy a tener una con él” Señalo la cantante.

La colaboración con J Balvin fue acordada previamente a la de Yeri Mua, ya que su amistad con el cantante se inició cuando él la mencionó en una de sus canciones.

¿Qué paso entre Bellakath y Yeri MUA?

Las cantantes mexicanas protagonizaron una pelea en redes sociales, poniendo fin a los rumores de rivalidad. La cantante de "Gatito" se disculpó y declaró que no era así. Bellakath borró sus publicaciones sobre una colaboración con J Balvin y se enfocó en su nueva canción "Pushaina". Hasta ahora, J Balvin no ha hecho declaraciones sobre la supuesta colaboración.

