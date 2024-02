Bellakath es acusada de fraude y amenazas por su estilista

La influencer mexicana, quien ha revolucionado la plataforma de TikTok, Bellakath, se ha convertido en una de las protagonistas del momento con su canción “Gatita” está arrasando en TikTok con más de dos millones de seguidores.

La artista enfrenta un problema, ya que su extensionista de cabello, de nombre Betzel Chávez puso una denuncia en su contra por amenazas y fraude asegurando que la cantante le debe alrededor de 100 mil pesos de trabajos realizados por casi dos años, razón por la cual toma la decisión de levantar una denuncia contra la reggaetonera ante las autoridades correspondientes, demanda que está en proceso, “no me puedo quedar de brazos cruzados” declaro la estilista.

Betzel Chávez informo que la cantante la defraudó y robó. Durante el programa mostrando la demanda que se interpuso en contra de ella, en la Fiscalía de la Ciudad de México, a finales del año 2023. Presentando pruebas como mensajes, videos, fotografías y conversaciones de WhatsApp.

En una entrevista en el programa del periodista y conductor Gustavo Adolfo Infante, la estilista Betzel Chávez declaro que, cuando la reggaetonera Bellakath comenzaba a ser famosa, las dos acordaron un intercambio de servicios; la estilista le aplicaría extensiones en el cabello tanto a ella como a su hermana a cambio de que la reggaetonera la promocionara en sus redes sociales. Entonces ella no tenía las posibilidades para pagar, pero llegamos un acuerdo y hacer un intercambio por menciones. Después se desentendió del acuerdo y no quiso pagar”, detalló la extensionista en el canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante.



“No soy la única a la que defraudó, ya que le debe a otras extensionistas. En mi caso, la situación empezó con amenazas. Diciéndome: ‘tú te vas a quedar callada, tengo el poder y los medios, y si no quieres que te destruya el negocio y familia, pues quédate callada, porque no te voy a pagar”, agregó Betzel en el programa.





La estilista Betzel informo que se sintió desilusionada de la verdadera Bellakath, ya que la cantante empezó con amenazas y dañar mi reputación como a mi familia. Ella quería poner mantas en donde vivo y quiere inventar cosas que no son ciertas, me dijo que ese era el primer paso y que podía hacer más”, declaro



Ante el temor de las amenazas realizadas por la reggaetonera Betzal levantó una demanda a finales del 2023, “lamentablemente lo que la cantante muestra en sus redes sociales no es la persona real. Es una persona falsa, que le gusta inculcar miedo, se la vive amenazando”, y añadió que hace responsable a Bellakath de lo que pueda sucederle a ella o a su familia el cual interpuso una denuncia penal ante la fiscalía en contra de la reggaetonera Bellakath.

