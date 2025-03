¿Ben Affleck regresó con su ex esposa Jennifer Garner? Esto sabemos

De acuerdo al sitio Page Six, una fuente cercana le aseguró que el actor, Ben Affleck, estaría encantado de tener otra oportunidad con su ex esposa, Jennifer Garner. La fuente asegura que el actor está definitivamente seguro de abrir una nueva etapa en su vida con su ex esposa si alguna vez es el momento adecuado.

“Al mismo tiempo, Ben sabe que no está siendo realista en este momento de sus vida”, dijo el informante.

“Ben acaba de terminar su matrimonio y se divorció (de Jennifer López), está muy ocupado con el trabajo y está enfocado en este nuevo capítulo. Además Ben respeta la relación de Jen con John (Miller) y nunca se interpondría entre ellos”.

Ben Affleck y Jennifer Garner son captados muy cercanos / Yahoo|

El sitio de noticias también compartió otra fuente. La segunda fuente afirma que Jen no comparte los mismos sentimientos por Ben. Ella está contenta con John, ella tiene una gran relación de crianza compartida con Ben, y ahí es donde están las cosas por su parte en este momento”.

Ben y Jennifer estuvieron casados durante 10 años, desde 2005 hasta 2015. Recientemente ambos fueron vistos muy juntos celebrando el cumpleaños número 13 de su hijo Samuel.

Ambos actores estuvieron casados por 10 años / Redes Sociales|

Una de las fuentes también aseguró que el vínculo entre ambos ha crecido debido a que el actor ha pasado la mayoría de las recientes festividades con la actriz, desde Navidad como Acción de Gracias:

“Particularmente desde el divorcio de Ben y con los incendios de Los Ángeles, y todo lo que está pasando, los dos se han encontrado apoyándose el uno en el otro más que nunca”. afirmó la fuente.

¿Veremos un regreso de Ben Affleck y Jennifer Garner? / Redes Sociales|

