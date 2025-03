Subastan cheto en forma del Pokémon Charizard en más de un millón de pesos

Podría parecer broma, pero no lo es… en Estados Unidos fue vendido un cheto en forma de Charizard, famoso personaje de Pokémon, en más de 80 mil dólares.

La pasión por Pokémon, una franquicia que surgió como videojuego en 1996, pero que luego alcanzó la fama mundial al evolucionar a un anime, simplemente no tiene límites y muestra de ello se dio en una tienda ubicada en Georgia, Estados Unidos, la cual desde hace años tenía un cheto en forma de Charizard que recién fue vendido en una asombrosa cantidad de dinero.

Durante varios años el cheto estuvo resguardado en una caja/X |

El "Cheetozard", como fue apodada esta fritura de harina, fue encontrada casualmente entre 2018 y 2022, tiene 3 pulgadas de largo y de inmediato llamó la atención por su forma natural muy similar a la del dragón de Pokémon.

Desde entonces la tienda de coleccionables 1st & Goal resguardó el curioso cheto en una caja transparente, enmicado junto a una tarjeta de colección, manteniéndose el alimento en perfectas condiciones.

Como todo Pokémon, el Cheetozard tenía su tarjeta de colección/X |

La subasta por el "Cheetozard" comenzó el pasado 10 de febrero, marcando el precio de salida en 250 dólares, sin embargo, al cabo de tres semanas, su precio se elevó considerablemente.

Fue el pasado 3 de marzo, después de una intensa puja por parte de varios coleccionistas que finalmente el cheto en forma de Charizard se vendió en $87 mil 840 dólares, que al tipo de cambio actual son cerca de 1.8 millones de pesos.

WILD! Cheeto shaped like the Pokemon Charizard sells for $87,840 at auction.



The 3-inch "Cheetozard" sold on Goldin’s auction website to an anonymous buyer.



According to Goldin, the Charizard Cheeto was discovered years ago. pic.twitter.com/0ZL9BTzsKI

— Daily Loud (@DailyLoud) March 4, 2025