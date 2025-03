Dan ultimátum de 24 horas a UNAM para suspender exposición “La Venida del Señor”

La polémica exposición del artista chiapaneco Fabián Cháirez, “La Venida del Señor” ha sido tendencia en redes provocando opiniones divididas y hasta manifestaciones afuera y adentro de la exposición pidiendo que se retiren las pinturas.

Ahora un titular del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa, Francisco Javier Rebolledo Peña, ha dado un ultimátum de un plazo de 24 horas a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para suspender la polémica exposición del artista o de lo contrario se solicitará usar la fuerza pública.

Fabián Cháirez, artista mexicano de origen chiapaneco / Redes Sociales|@activatemx

El juez otorgó la suspensión provisional a la Asociación de Abogados Cristianos que ordena a la máxima casa de estudios cancelar la exposición que se exhibe en la Academia de San Carlos de la Ciudad de México, desde febrero pasado y concluye este próximo viernes 7 de marzo.

“La suspensión provisional se decreta para que se suspenda de inmediato la exposición "La Venida del Señor", en la inteligencia de que de no hacerlo en el término máximo de veinticuatro horas, se solicitará el apoyo de la fuerza pública. Cabe aclarar que la presente medida cautelar no es concedida respecto de otros actos que sean violatorios de diversas normas legales, o de actos realizados con posterioridad a la demanda que dio origen al cuaderno incidental en que se actúa y que constituyan cuestiones no planteadas en la misma. La suspensión surte efectos desde luego y hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva”, señala la demanda del juez.

Fabián es ahora el pintor conocido que ha incomodado a más de una persona con su arte / Milenio|@sofinthajaus

¿Quién es Fabián Cháirez?

Originario de Chiapas, Fabián es un artista plástico mexicano cuya obra se orienta a la representación alternativa de lo masculino y el cuestionamiento de las masculinidades hegemónicas.

Esto le ha causado polémica al artista mexicano. En diciembre de 2019, organizaciones irrumpieron en el Palacio de Bellas Artes para protestar por la obra de Emiliano Zapata desnudo, montado sobre un caballo, con zapatillas y sombrero rosa.

La obra formaba parte de la exposición Emiliano: Zapata después de Zapata, con curaduría de Luis Vargas Santiago, que se inauguró en el Palacio de Bellas Artes.

