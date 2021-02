Bill Gates: 'El cambio climático tendrá efectos mucho peores que la pandemia'

Bill Gates, fundador de Microsoft y uno de los empresarios más ricos del mundo, aseguró que los efectos por el calentamiento global serán más catastróficos que la pandemia de Covid-19 por la que atraviesa actualmente el plante.

"El cambio climático es más difícil de resolver que una pandemia, pero, si no lo hacemos, los efectos negativos serán mucho peores. Me alegra que el interés por el cambio climático no haya decaído, como sí sucedió durante la última crisis financiera porque se considera un problema a largo plazo", declaró el magnate en entrevista para El País.

Gates, que había predecido la pandemia de coronavirus en el 2015, aseguró que es necesario reducir a cero las emisiones de carbono de aquí al 2050 y solo así se podrá evitar una catástrofe ecológica.

"La única manera de lograr esa meta no es conducir menos, sino conducir un coche de cero emisiones. Resulta irónico que quienes menos han contribuido a causar el problema sean los que más van a sufrirlo", manifestó.

El empresario, que presentó su nuevo libro titulado 'Cómo evitar un desastre climático', también espera que para el 2022 el mundo haya logrado contener la pandemia de Covid-19, pero para ello se necesita que al menos el 70 por ciento de la población mundial esté vacunada.

"Habremos superado en gran medida los efectos más dramáticos de la pandemia, aunque es posible que el virus siga circulando por algún lugar del mundo. La cuestión ahora es si seremos capaces de reducir la cifra (de contagios) a cero, o si se convertirá en una enfermedad endémica y tendremos que seguir vacunando a un nivel más o menos alto de manera continuada", sentenció.

