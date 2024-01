Bitcoin, XRP, Solana y Etherum sufren fuertes caídas: ¿Por qué cayó el Mercado de Criptomonedas?

Las principales criptomonedas sufrieron una fuerte caída este miércoles 3 de enero después de un martes estelar. Bitcoin (BTC) bajó por encima del 9 por ciento para situarse en 41 mil dólares, después de alcanzar los 45 mil 800 dólares, su nivel más alto desde marzo de 2022.

Por otra parte el ethereum (ETH) se situó en los 2 mil 100 dólares, después de superar los dos mil 400 el martes. Caídas similares sufrieron XRP, cardano (ADA), avalanche (AVAX), dogecoin (DOGE) o polkadot (DOT), que bajaron entre un 0.4 y un 3 por ciento. Mientras que Binance coin (BNB) recuperó el cuarto puesto en la lista de criptos con mayor capitalización bursátil, luego de arrebatárselo momentáneamente la solana (SOL), que se ha desangrado por encima del 15 por ciento en las últimas 24 horas.

Coinbase cedió un 9.8 por ciento en el cierre de la primera jornada en Wall Street, en su peor día desde mediados de 2023. Marathon Digital o Riot Platforms, también cedieron con ganas el martes. En contraste, MicroStrategy subió 8,48 por ciento, después que el fundador y presidente ejecutivo, Michael Saylor, comenzó a vender opciones sobre las acciones de la empresa por valor de 216 millones de dólares.

¿Por qué se cayó el mercado de Criptomonedas?

Estos últimos movimientos se dieron tras un incremento de la expectación en torno a los fondos cotizados de BTC al contado. Al parecer, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) autorizará la comercialización de estos productos de inversión en los próximos días, circunstancia que ha ido aumentando el interés por los activos digitales en el último mes y medio.

Según expertos, estos fondos cotizados permitirán que las criptomonedas, y en particular Bitcoin, tengan subidas a corto plazo por el flujo de capital institucional y superar máximos históricos. No obstante, esta expectación también puede jugarles en contra y experimentar una presión vendedora significativa en el corto plazo, en un escenario de "compra los rumores, vende los hechos".

Los precedentes no generan un escenario optimista, ya que los fondos cotizados en Europa no han despertado gran interés por parte de inversionistas institucionales. No obstante, se espera el respaldo de gigantes de las finanzas como BlackRock.

