Bon Jovi: Falleció Alec John Such, bajista original del grupo

Alec John Such, quien fue miembro fundador y bajista de la banda Bon Jovi, falleció a la edad de 70 años. El suceso fue reportado a través de un tweet en la cuenta oficial de la agrupación.

El bajista, quien sería pieza clave dentro de la banda de rock, atrajo a grandes talentos como el baterista Tico Torres y al guitarrista Richie Sambora.

A través de redes sociales, muchas personas, amigos e integrantes originales de la banda como el mismo Tico dejaron comentarios de tristeza por la partida de su gran amigo.

"Estamos desconsolados al escuchar la noticia del fallecimiento de nuestro querido amigo Alec John Such. Era un original. Como miembro fundador de Bon Jovi, Alec fue parte integral de la formación de la banda", comento Torres.

El grupo, que se formaría en 1983 en la ciudad de Nueva Jersey, tuvo grandes éxitos como ‘Its My Life’, ‘Bad Medicine’, ‘Livin’ y ´Wanted Dead or Alive’. Desafortunadamente, Such dejaría a la banda en 1994, reuniéndose nuevamente en el 2018, cuando Bon Jovi fue incluido en el salón de la fama del Rock & Roll. Hasta el Momento no se ha reportado el motivo de su muerte.

