Brendan Fraser: Recordó una escena que casi le cuesta la vida en ‘La Momia’

El actor Brendan Fraser sorprendió a todos con su profesionalismo al subir de peso para pesar cerca de los 300 kilos para su nueva película ‘The Wale’, donde interpretará a Charlie y que es una obra de Darren Aronofsky.

Durante su regreso a Hollywood, después de estar lejos de las pantallas grandes por un largo tiempo, Fraser recordó que cuando hacia la película de ‘La Momia’, su vida corrió peligro, pues por un momento se ahogó.

Y es que en una escena en la que fingía ser ahorcado, superó la simulación y fue verdadera, pues el actor estuvo colgado en el aire, sostenido por la cuerda que tenía atada en el cuello, pero pudo aguantar la presión.

“Me ahogué por completo, fue aterrador. Había una horca de verdugo y una cuerda de cáñamo atada a una soga que se colocó alrededor de mi cuello. El especialista tomó la tensión de la cuerda y yo me levanté sobre las puntas de mis pies, luego supongo que él tomó la tensión de nueva y, como no soy bailarina, no podía apoyarme sobre la punta de mis pies”, dijo Brendan para Entertainment Weekly.

Agregó que la escena fue montada en la parte final del filme y que él quedo inconsciente por varios minutos, pero cuando regresó en sí ya tenía al cuerpo médico reanimándolo.

“Recuerdo haber visto cómo la cámara empezaba a girar, y luego era como un iris negro al final de una película muda. Era como bajar el volumen del estéreo de tu casa, como si la Estrella de la Muerte se apagara. Recuperé el conocimiento y uno de los técnicos de emergencias médicas estaba diciendo mi nombre”, finalizó.

Brendan Fraser regresa a los cines con la interpretación de Charlie, donde subió de peso, pues hace el papel de un hombre que sufre obesidad mórbida y que, gracias a una reconexión con su hija, se redimirá.

