Brian Wilson, cofundador y cerebro creativo de The Beach Boys muere a los 82 años

El mundo de la música está de luto. Brian Wilson, fundador y cerebro creativo de The Beach Boys, falleció a los 82 años, dejando un legado monumental en la historia de la música popular.

Brian Douglas Wilson fue un destacado músico y compositor estadounidense, conocido por ser el genio creativo de The Beach Boys./ AP |

El deceso fue confirmado este 11 de junio de 2025 mediante un comunicado emitido por su familia en redes sociales, donde expresaron:

"Nos rompe el corazón anunciar que nuestro amado padre Brian Wilson ha fallecido. Nos hemos quedado sin palabras en estos momentos. Por favor respete nuestra privacidad en este momento mientras nuestra familia se encuentra de duelo".

