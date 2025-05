Brozo se burla de Luisa María Alcalde y desata polémica por el nepotismo en Morena

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

Uno de los comediantes más polémicos en la historia de México, sin duda alguna, es Víctor Trujillo, mayormente conocido por su personaje “Brozo”, el cual siempre se ha caracterizado por su crítica social y política. El comediante ha incendiado las redes tras parodiar a Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena.

Trujillo retomó el contenido de la carta que envió la presidenta de México, Claudia Sheinbaum/Redes Sociales |

¿Bajo qué contexto parodió a Luisa María Alcalde?

Trujillo retomó el contenido de la carta que envió la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a todos los militantes de Morena, exhortándolos a rechazar el nepotismo a cualquier escala dentro del partido.

En la parodia, Víctor Trujillo interpreta a Luisa María Alcalde de forma irónica, subrayando las incongruencias dentro de Morena, ya que considera que hay contradicciones en el discurso oficial del partido político, en el que promueven la ética y la lucha contra el nepotismo, y la percepción pública sobre las trayectorias familiares dentro de Morena.

La secretaria de morena, luisa maría alcalde personificada por víctor trujillo, es la misma caricatura de política que es en la realidad, el NEPOTISMO, cínico de los comunistaspic.twitter.com/LXQl2tZtR0 pic.twitter.com/0raZXjljuS — Carlos Barona (@CarlosBarona_) May 10, 2025

Esta parodia ha incendiado el internet.

El sketch se ha vuelto tendencia en las últimas horas en redes sociales, generando cientos de reacciones y polarizando el uso de la comedia durante este sketch. “Este señor es un verdadero comediante, no como los que venden en la nueva televisión”, “Este hombre ya está muerto, nomás no le han avisado”, “Qué falta de respeto para Luisa María”, “Por este tipo de payasos, en México no se respeta a los políticos”, “Y así fue como Brozo revivió, de esto come”, “Jajaja ¿quién le dijo que era gracioso?”, son algunos de los comentarios que podemos leer en redes.

Luisa María Alcalde concedió una entrevista a Sabina Berman, donde respondió a las acusaciones de nepotismo/Redes Sociales |

Luisa María Alcalde niega el nepotismo dentro de Morena

Luisa María Alcalde concedió una entrevista a Sabina Berman, donde respondió a las acusaciones de nepotismo, desvinculando su posición actual dentro de Morena con su familia.

Hasta el momento, la presidenta de Morena no se ha pronunciado al respecto de esta parodia; sin embargo, se espera que pronto arremeta en contra de Víctor Trujillo.

