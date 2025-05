Busca Seguritech internet seguro para menores mexicanos

El ciberespacio es una realidad para todos, incluyendo a los menores, quienes por tareas escolares o entretenimiento hacen uso de él; sin embargo, resulta imperativo que dicho segmento de la sociedad esté protegido de potenciales amenazas que pululan en la red, estableció Ariel Picker, CEO de Seguritech Privada.



De acuerdo con cifras oficiales, en 2024 más de 886 mil niños y adolescentes en México usaron internet, y en ese sentido, más del 50% de los padres cree que sus hijos están expuestos a riesgos en línea.



Por esa razón, desde la empresa líder de soluciones de misión crítica hacen un llamado a salvaguardar el bienestar emocional y físico de los más pequeños, toda vez que resulta imposible separarlos del mundo online; ya que, como se sabe, es un espacio con múltiples beneficios para su desarrollo.

Ante ello, el CEO de Seguritech Privada alerta sobre las amenazas que pueden tener las infancias al hacer uso del internet, toda vez que estas son las mismas que los adultos experimentan comos, por mencionar algunas; no obstante, la diferencia radica en que los menores no tienen en muchos casos la experiencia o conocimientos para establecer líneas de defensa efectivas.De acuerdo con Ariel Picker, tanto los hackers como los ciberdelincuentes utilizan ingeniosas formas de extraer información de los niños, las cuales pueden ir desde juegos gratuitos hasta tonos para el teléfono móvil, lo que desencadena en virus, suplantación de identidad y extracción de información.Desde la empresa mexicana destacan algunas recomendaciones para blindar a las infancias en su uso del internet, las cuales son:

1.-Transmitir a los niños que la red es una herramienta, pero no una forma de vida.

2.-Filtrar lo que consumen los más pequeños mientras no están supervisados por un adulto.

3.-Fijar que los menores naveguen en compañía de un adulto, para lo que se pueden establecer horarios definidos.



Aunado a esto, Ariel Picker recomienda también hablar con niños más grandes sobre las amenazas que existe en internet; asegurarse que toda la información sensible se mantenga privada; transmitir la importancia de crear contraseñas seguras y no compartirlas con nadie; y alertar sobre las restricciones de usar el WiFi público.



Sin embargo, aun llevando a cabo todas esas medidas, siempre habrá empresas aliadas con soluciones para proteger a los menores de las amenazas en la red, tal como lo hace Seguritech Privada a través de su portafolio de herramientas.

