Cámaras captan rostro del supuesto atacante de Ximena Guzmán y José Muñoz

Tras la muerte de Ximena Guzmán y José Muñoz, siguen apareciendo más pistas sobre la identidad de los presuntos sicarios que terminaron con la vida de los colaboradores cercanos a la Jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Por medio de sus redes, el periodista Carlos Jiménez, mejor conocido por el C4, publicó una fotografía donde se le puede ver el rostro al supuesto atacante de los trabajadores de la Ciudad de México.

Presunto atacante usó la misma ropa

En la imagen se aprecia que traía el mismo chaleco verde de emergencias lleno de arneses, haciéndose pasar por un trabajador más. Pero cometió el error de mostrar su cara al subirse el casco negro que también traía el día de los hechos sobre Calzada de Tlalpan.

El supuesto atacante estuvo días antes esperando a sus víctimas / Redes Sociales|

La única diferencia ahora que su pantalón era azul y no oscuro, al menos así lo logró capta una cámara particular días antes del atentado contra Ximena y José.

Supuesto sicario estaba cazando a los funcionarios

La información presentada por el C4 Jiménez también contempla un video del supuesto atacante, el cual estaba parado afuera del paso peatonal a desnivel donde Ximena estacionó su auto esperando a su compañero.

En un video quedó grabada su identidad / Redes Sociales|

Esta grabación que se filtró es del pasado 14 de mayo, es decir, el presunto sicario ya había estado cazando a sus víctimas para perpetrar la emboscada. Pero según el periodista de nota roja, ese día solamente llegó la secretaria particular de Clara Brugada, pero José no se presentó por lo que no se llevó acabo el ataque.

Y en ese mismo video es donde deja ver su rostro, ya que se distingue cuando se acomoda un audífono en la oreja izquierda como para hacer una llamada pues traía el celular en la mano. Ahora las autoridades cuentan con una pista más para dar con los responsables de la muerte de la gente de la Jefa de Gobierno.